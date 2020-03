Tennis, i Top 4 su terra rossa

I tennisti che giocano su terra rossa sono considerati i più esperti, perché mettere alla prova le proprie abilità su questo tipo di terreno non è di certo semplice. Le difficoltà che si incontrano su terra sono senza dubbio più elevate rispetto a quelle che si possono presentare sul cemento oppure sull’erba. Parliamo dunque di atleti di grande spessore, che ci regalano sempre uno spettacolo formidabile e che meritano di essere citati.

Vediamo adesso quali sono i migliori tennisti su terra rossa: i giocatori che più di altri si sono distinti nel tempo e quelli che continuano a regalarci delle grandissime emozioni.

#1 Rafael Nadal

Il primo posto della nostra classifica non poteva che essere occupato da Rafael Nadal: il re indiscusso del tennis su terra rossa. Classe 1986, questo atleta ha conquistato 415 vittorie, mentre le sconfitte si fermano a 36. Parliamo dunque di un atleta straordinario, che rimarrà per sempre un campione indiscusso del tennis e che ci ha regalato dei momenti davvero magici. Sulla terra rossa Nadal ha conquistato ben 57 titoli: ben 8 in più rispetto a qualsiasi altro tennista della categoria maschile. Anche solo questo dato fa comprendere quanto questo giocatore sia sorprendente.

#2 Chris Evert

Nella categoria femminile ha brillato una tennista che si è saputa distinguere a più riprese e che quindi merita assolutamente di essere collocata al secondo posto della nostra classifica, anche se la sua carriera è ormai terminata da parecchi anni. Chris Evert, classe 1954, è stata senza ombra di dubbio una delle migliori giocatrici su terra che sia mai esistita e ha raggiunto dei record che saranno difficili da battere. La Evert infatti ha vinto ben 125 partite consecutive e fino ad oggi nessun tennista è riuscito a superare questo incredibile traguardo, nemmeno nella categoria maschile.

#3 Novak Djokovic

Torniamo al presente con Novak Djokovic, che per il momento sembra essere uno dei pochi in grado di competere e di dare del filo a torcere a Rafael Nadal. Lo possiamo ricordare proprio nella semifinale disputata a Roma, che ha comunque perso ma nella quale aveva buone possibilità di vittoria. Per il momento Nadal rimane un indiscusso campione da battere: il favorito in praticamente tutti i match su terra rossa. Novak Djokovic però sembra essere uno dei pochi tennisti in grado di metterlo in difficoltà. Potrebbe dunque avere qualche chance di vittoria in futuro, anche perché adesso sembra essere in ottima forma e aver recuperato la propria verve.

#4 Dominic Thiem

Dominic Thiem viene spesso definito come il futuro erede di Nadal su terra rossa e forse questa è un’affermazione un tantino azzardata. Tuttavia, questo tennista sa sicuramente il fatto suo e ricordiamo che nel 2018 è riuscito ad arrestare l’avanzata di Nadal, che era pronto a superare la striscia di 50 set consecutivi vinti su questo terreno. Meglio dunque tenerlo d’occhio, perché anche questo giocatore ha del talento da non sottovalutare.