Tempocasa scende in campo con Toro, Como e Sassuolo.

Il franchising biancoverde rafforza la propria strategia di brand activation nello sport diventando official partner del Torino FC e partner del Como 1907 e dell’U.S. Sassuolo per la stagione calcistica 2025/2026.

A rappresentare il cuore del progetto è la collaborazione con la squadra granata: allo Stadio Olimpico Grande Torino, il big dell’immobiliare sarà protagonista con LED a bordocampo, spot sui maxischermi, grafiche digitali durante conferenze stampa e interviste ufficiali sia allo stadio e sia al Centro Sportivo Filadelfia.

Un piano di comunicazione strategico che accompagnerà tutte le partite casalinghe di campionato e Coppa Italia, e che farà di gruppo Tempocasa il protagonista assoluto dentro e fuori dal campo.

Non solo. Accanto al Toro, l’iniziativa biancoverde prosegue anche con il Como 1907 e l’U.S. Sassuolo, club scelti per la loro capacità di rappresentare valori di solidità, radicamento e visione. Due partnership che completano un piano di comunicazione dal respiro più ampio, consolidando la presenza del franchising nel mondo del pallone attraverso una visibilità costante negli stadi Giuseppe Sinigaglia e Mapei Stadium. Oltre che nel pre-partita e durante gli intervalli: dai LED a bordocampo ai maxischermi, fino alla presenza del marchio nei canali ufficiali dei club.

«Con queste tre collaborazioni, Gruppo Tempocasa mette in campo un progetto solido, coerente e fortemente identitario. Essere Official Partner del Torino FC, oltre che stare al fianco di due club dinamici e radicati come Como 1907 e U.S. Sassuolo in qualità di partner, significa presidiare territori chiave, valorizzare il nostro brand in contesti di grande passione e rafforzare la relazione con un pubblico vasto e trasversale. Abbiamo scelto di investire nel calcio perché, con un linguaggio universale, parla di squadra, appartenenza e visione: esattamente ciò che gruppo Tempocasa rappresenta» commenta Andrea De Giuseppe, direttore sviluppo e marketing di Gruppo Tempocasa.

Precedentemente Tempocasa per diversi anni ha abbinato la propria immagine al progetto “Fantacalcio” e alla “Partita del cuore”.