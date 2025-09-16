CONI Molise: “eSports & Gaming”, 23 e 25 settembre due webinar per professionalizzare il settore.

La Scuola Regionale dello sport Coni Molise organizza, per il prossimo 23 e 25 settembre 2025, un Corso sul mondo degli eSports e del Gaming.

Le due giornate, con il patrocinio del CTE MOLISE (Casa delle Tecnologie Emergenti di Campobasso), si svolgeranno in modalità online, sulla Piattaforma Teams, dalle 17:30 alle 20:00.

Attraverso casi di studio e best practices saranno approfondite le dinamiche del gaming competitivo, le sinergie con le discipline sportive classiche e le nuove opportunità di partnership.

Verrà inoltre esplorato il ruolo degli eSport come strumento istituzionale ed economico, con particolare attenzione alle strategie di marketing e comunicazione. Uno sguardo finale sarà rivolto agli scenari futuri, dai nuovi modelli di business ai grandi progetti del nuovo distretto esports & gaming.

L’avvio del corso è im programma martedì 23 settembre alle 17:30.

Aprirà i lavori Vittorio Angelaccio – referente area “Innovazione e Sviluppo” del CTS del Coni Molise, che, dopo i saluti istituzionali, presenterà e modererà il corso, con l’introduzione degli argomenti.

Una immagine recente di Paolo Cisaria – MD di Mkers SpA

Fra gli speakers ci saranno Thomas De Gasperi e Paolo Cisaria, rispettivamente Presidente e Direttore Generale di MKERS SPA, società italiana attiva e leader nel settore degli eSports e del Gaming.

Per iscriversi cliccare sul seguente Link