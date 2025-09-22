Digitale – FIP prolunga la partnership con NBN23

La Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) e NBN23 hanno rinnovato la loro partnership fino al 2028, consolidando un percorso di trasformazione digitale che, avviato nel 2022.

Il rinnovo segna un nuovo capitolo nella collaborazione fra FIP e NBN23, con un obiettivo ambizioso: arrivare alla copertura digitale di tutti i campionati federali entro il 2028. Un traguardo che darà alla Federazione strumenti più efficaci e uniformi per gestire le competizioni, garantendo al tempo stesso a società, atleti e tifosi un accesso diretto e trasparente a dati e statistiche.

INGAME: il referto elettronico al centro della digitalizzazione

Dal debutto nel 2022 con la Serie C Gold, le Finali Nazionali Giovanili e il Circuito 3×3, il referto elettronico INGAME si è affermato come pilastro tecnologico della digitalizzazione federale.

Con il nuovo accordo, INGAME sarà esteso alla Lega Basket Serie A e ai campionati di Lega Basket Femminile (Serie A1 e A2), portando per la prima volta anche i massimi livelli del basket italiano all’interno del sistema digitale integrato.

FIP Stats Area: servizi premium per la community

Il percorso di crescita di FIP Stats è arricchito dal lancio della nuova FIP Stats Area (fipstatsarea.com), una piattaforma dedicata ai servizi in abbonamento. Qui sarà possibile trovare pacchetti personalizzati, contenuti esclusivi e scontistiche dedicate ai nuovi abbonati, pensati per offrire strumenti di analisi ancora più avanzati. Questa novità risponde alla crescente domanda di dati da parte della community: non solo allenatori e scout, ma anche tifosi e appassionati che vogliono vivere da protagonisti il basket italiano.

“Siamo orgogliosi di proseguire questo percorso con la Federazione Italiana Pallacanestro: insieme stiamo costruendo un futuro in cui la tecnologia diventa un alleato fondamentale per la crescita del basket, a tutti i livelli. Con INGAME e FIP Stats, mettiamo a disposizione strumenti concreti per rendere il basket italiano sempre più digitale e accessibile”, ha aggiunto Javier Bosch, CEO di NBN23.

Un progetto per l’intero movimento

La collaborazione fra FIP e NBN23 non guarda solo all’élite del basket italiano, ma a tutte le sue componenti.

Il percorso avviato con le giovanili e il 3×3 testimonia la volontà di costruire una filiera digitale completa, capace di accompagnare la crescita dei giocatori e delle società dalle categorie di base fino ai campionati di vertice. Con il rinnovo fino al 2028, FIP e NBN23 pongono le basi per un modello di basket più trasparente, sostenibile e innovativo, in cui i dati diventano patrimonio comune e strumento di crescita per tutto il movimento.

Informazioni su NBN23

NBN23 è la piattaforma leader nella digitalizzazione della pallacanestro, che fornisce dati, analisi e informazioni in tempo reale a squadre, allenatori e tifosi. Con la sua tecnologia all’avanguardia, digitalizza le gare per un allenamento più efficiente, migliori prestazioni e un’esperienza immersiva per i fan. (fonte: FIP)