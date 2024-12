Guadagni “monstre”: i top player del football superano le superstar della NBA

(di Davide Pollastri) – I guadagni complessivi dei 10 calciatori più pagati del pianeta superano di 200 milioni di euro i ricavi dei 10 cestisti meglio retribuiti della NBA. Il più pagato? È ancora Cristiano Ronaldo (nella foto in primo piano).

Cristiano Ronaldo batte LeBron James 271,7 milioni di euro a 122,7 milioni. Lionel Messi batte Stephen Curry 128,7 milioni di euro a 100,8 milioni. Secondo i dati raccolti da Forbes, tra i top player del football e le superstar NBA non c’è partita: i 10 calciatori più pagati del mondo, tra campo ed extra campo (accordi commerciali e partnership legati all’immagine), guadagnano complessivamente 937 milioni di euro, quasi 200 in più dei 750 milioni totali intascati dalle 10 star meglio retribuite della Lega nordamericana.

Capolista della graduatoria dei top player più pagati è ancora Cristiano Ronaldo. A quasi 40 anni (li festeggerà il prossimo 5 febbraio), il fuoriclasse di Funchal chiuderà il 2024 con 271,7 milioni di euro in più: 209,7 provenienti dal ricco contratto, da poco rinnovato fino al 2026, con l’Al Nassr, e 62 dall’extra campo e dai propri sponsor personali, tra cui spicca la partnership con Nike, sulla quale si vocifera di un accordo a vita del valore di circa 950 milioni di euro.

Alle spalle di CR7, in seconda e terza posizione, troviamo Lionel Messi dell’Inter Miami (il numero uno per guadagni extra campo con 71,4 milioni di euro), con 128,7 milioni di euro a stagione, e Neymar dell’Al Hilal, con 105 milioni di euro di guadagni complessivi a stagione. Al quarto posto, con 99 milioni di euro a stagione, troviamo Karim Benzema dell’Al Ittihad, mentre in quinta posizione si piazza il primo top player impegnato in un campionato europeo: Kylian Mbappé del Real Madrid, con 85,8 milioni di euro. Alle spalle del ventiseienne di Parigi, campione del mondo a Russia 2018, troviamo Erling Haaland del Manchester City con 57,2 milioni di euro, Vinícius Júnior del Real Madrid con 52,4 milioni di euro, Mohamed Salah del Liverpool con 50,5 milioni di euro, Sadio Mané dell’Al Nassr con 49,5 milioni di euro e Kevin De Bruyne del Manchester City con 37,2 milioni di euro.

Passando alle superstar della NBA, in vetta alla graduatoria troviamo LeBron “King” James. Il “prescelto”, vincitore di 4 campionati e 3 Ori Olimpici, nonché unico giocatore ad aver mantenuto una media di almeno 25 punti a partita per 20 stagioni consecutive, chiuderà il proprio 2024 con 122,7 milioni di euro in più (46,4 in arrivo dal parquet, 76,3 dall’extra parquet).

Alle spalle del fuoriclasse dei Los Angeles Lakers troviamo Steph Curry dei Golden State Warriors con 100,8 milioni di euro, Kevin Durant dei Phoenix Suns con 95,2 milioni di euro, Giannīs Antetokounmpo dei Milwaukee Bucks con 89,4 milioni di euro, Damian Lillard, anch’esso dei Milwaukee Bucks, con 61,7 milioni di euro, Joel Embiid dei Philadelphia 76ers con 58,5 milioni di euro, Jimmy Butler dei Miami Heat con 56 milioni di euro, Devin Booker dei Phoenix Suns con 55,4 milioni di euro, Luka Dončić dei Dallas Mavericks con 55,3 milioni di euro e Bradley Beal, anch’esso dei Phoenix Suns, con 55 milioni di euro.

E negli altri sport? Nella NFL, il campionato statunitense di football americano, balza all’occhio il contratto quadriennale dal valore di 240 milioni di dollari (circa 229 milioni di euro) firmato l’8 settembre 2024 da Dak Prescott, quarterback dei Dallas Cowboys. In NHL, con 20,7 milioni di euro a stagione (molti dei quali provenienti dalle partnership firmate con Nike e la bevanda Prime), è Auston Matthews, Centro dei Toronto Maple Leafs, l’Hockeysta meglio pagato.

Chiudiamo con la MLB, dove a fare notizia è Juan Soto e il suo trasferimento ai New York Mets. All’esterno sinistro dominicano è stato offerto il contratto più alto di sempre della lega: 760 milioni di dollari (circa 726 milioni di euro) per i prossimi 15 anni.