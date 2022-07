Svelate le maglie ufficiali della 36ima UYN Venicemarathon (23 ottobre 2022)

Grazie alla partnership con il brand italiano UYN, tutti gli iscritti alla 42k-21K-10K riceveranno in omaggio un capo tecnico di altissima qualità e un alleato in più per migliorare la performance.

A meno di quattro mesi dal grande appuntamento con la 36ima UYN Venicemarathon, in programma a Venezia domenica 23 ottobre, per gli organizzatori è tempo di presentare le maglie ufficiali della 42K, 21K e 10K.

Si tratta di tre capi di altissima qualità e grande valore, che la Maratona di Venezia riesce a regalare a tutti i suoi iscritti, grazie alla partnership con il brand italiano di abbigliamento funzionale UYN – Unleash Your Nature, da quest’anno anche title sponsor della manifestazione.

La maglia UYN non è una semplice t-shirt. La zona delle spalle presenta la tecnologia Hyoermotion, realizzata in un unico pezzo di tessuto senza cuciture. Nella zona del petto e della schiena, i tecnici UYN hanno introdotto la tecnologia Coolveent: la struttura del tessuto presenta una serie di micro-canali che assicurano un flusso d’aria costante al corpo in grado di assorbire rapidamente il sudore. Nell’area strategica del sottomanica, il sistema Drylight garantisce la massima ventilazione per un comfort elevato anche durante sforzi prolungati.

Le maglie, inoltre, sono state prodotte utilizzando energia proveniente da fonti rinnovabili, minimizzando così l’impronta di carbonio. Tutti gli scarti tessili generati nella fase di produzione sono stati riciclati impedendo l’accumulo di rifiuti nell’ambiente. Durante il ciclo produttivo, speciali filtri hanno impedito la dispersione di fibre di microplastica nelle acque. In questo modo UYN garantisce il pieno rispetto degli oceani, impegnandosi in una produzione sostenibile per il pianeta e le comunità che lo abitano.

I colori dominati dell’edizione 2022 sono il turchese e blu, le tonalità del mare e del cielo di Venezia, che si combinano in modo differenti sui tre capi. Sono, inoltre, presenti sulla t-shirt anche i loghi di Banca Ifis, “banca ufficiale” e Hoka “scarpa ufficiale” della maratona.

Nel frattempo, le iscrizioni alla 1a UYN Venice Half Marathon sono già in dirittura d’arrivo, con pochissimi pettorali ancora disponibili prima del sold-out dei 2.000 posti messi a disposizione per questa prima edizione. Proseguono anche le iscrizioni alla maratona, dove gli atleti iscritti sono già oltre 4.000, e alla 10K che corre spedita verso i 3mila iscritti.

Molte le aziende che hanno confermato la loro presenza. Tra queste: UYN, HOKA, Alì, Banca Ifis, BMW, Pro Action, San Benedetto, Dole, 1/6H Sport, Palmisano, Master Aid, M9, Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale Porti di Venezia e Chioggia, APVInvestimenti, Veritas, Shokz, TDS, Fairbnb e i media partner: Il Corriere dello Sport, Tuttosport, Correre, SportEconomy.it e Il Gazzettino.