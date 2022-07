Macron technical partner della Pallacanestro Trieste 2004 (Serie A) 

(di Antonio Spina) – L’azienda bolognese Macron veste la Pallacanestro Trieste 2004, squadra che milita in Serie A (LBA), che ha scritto pagine memorabili nel panorama cestistico italiano degli ultimi 50 anni. Il Macron Hero sarà presente su una maglia che per tre stagioni è stata indossata anche da una vera leggenda del basket italiano: Dino Meneghin.L’accordo, su base triennale,

prevede la fornitura tecnica alla prima squadra e la realizzazione di una linea esclusiva di merchandising, attività che saranno gestite dal Macron Sports Hub di Ravenna.

La partnership rappresenterà per Macron ulteriore motivo per sviluppare una linea di abbigliamento caratterizzata dall’high technicality, design e attenzione ai dettagli e che possa esprimere al meglio l’identità della Pallacanestro Trieste e il senso di appartenenza dei suoi tifosi ai colori biancorossi.

“Siamo felici di poter essere al fianco, in qualità di partner tecnico, di un grande club come la Pallacanestro Trieste 2004. – Marco Sangiorgi Macron Sports Hub di Ravenna ha dichiarato – Mettiamo a loro disposizione la qualità dei nostri prodotti, l’esclusività del nostro design insieme alla tecnicità dei materiali. Essere partner per noi significa far parte di un progetto dove il nostro abbigliamento diventa un tassello fondamentale, sia per il club che per i tifosi”.

Mario Ghiacci, Presidente di Pallacanestro Trieste 2004, ha affermato : “siamo soddisfatti di riavere Macron quale nostro partner tecnico, per la qualità dei suoi prodotti e per la disponibilità e l’attenzione dimostrate nei nostri confronti. Dopo essere stata al nostro fianco nell’anno della promozione, ci auguriamo che la rinnovata partnership con Macron possa essere di buon auspicio per la stagione a venire, da vivere insieme ai nostri tifosi che certo apprezzeranno la linea dedicata di merchandising che Macron sta allestendo per loro.”