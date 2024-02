Su Sky e in streaming su NOW comincia la stagione del Premier Padel 2024

Il primo appuntamento, con la novità di un unico circuito professionistico mondiale, si svolge in Arabia Saudita: il “Riyadh Season P1” offre un tabellone molto ricco, con coppie confermate e novità assolute sia tra gli uomini che tra le donne.

Nel torneo maschile i favoriti restano Juan Lebron e Ale Galan, che hanno vinto l’ultimo Premier del 2023, il P1 di Milano; i due spagnoli sono nella stessa parte di tabellone dei ‘Superpibes’ Franco Stupaczuk e Martin Di Nenno. Nella parte bassa, brillano Arturo Coello e Agustin Tapia.

Per il tabellone femminile la coppia numero uno è quella composta da Paula Josemaria e Ari Sanchez, che hanno in Beatriz Gonzalez e Delfina Brea le rivali più accreditate, mentre sarà l’ultimo torneo insieme per Marta Ortega e Gemma Triay.

Su Sky e in streaming su NOW sarà possibile seguire le sfide decisive del torneo. Si parte domani, giovedì 29 febbraio, con i quarti di finale: alle 13 in diretta su Sky Sport Arena e NOW con telecronaca di Gaia Brunelli e Gustavo Spector e alle 17 su Sky Sport 251 e NOW con telecronaca di Stefano De Grandis ed Emiliano Siciliani. Venerdì 1° marzo, dalle 13 su Sky Sport Max e NOW le semifinali con la telecronaca di Alessandro Lupi-Emiliano Siciliani e Andrea Solaini-Gustavo Spector. Sabato 2 marzo le finali: dalle 15quella femminile e dalle 17 quella maschile, entrambe su Sky Sport Max e NOW con telecronaca di Alessandro Lupi e Saverio Palmieri.