Strategy accelera l’accumulo di Bitcoin: acquistati altri 8.178 BTC.

Strategy di Michael Saylor compra 8.178 Bitcoin, per un valore complessivo di 835 milioni di dollari, nonostante il crollo del mercato. Analisi sulla strategia di accumulo e focus sulla crypto emergente Bitcoin Hyper.

Con una mossa che sfida apertamente l’attuale volatilità del mercato, Strategy Inc. (precedentemente nota come MicroStrategy), la società che detiene la più grande tesoreria aziendale di Bitcoin al mondo, ha annunciato un ritorno aggressivo all’accumulo. Secondo un documento depositato lunedì scorso presso la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti, l’azienda guidata da Michael Saylor ha acquisito ulteriori 8.178 Bitcoin, per un controvalore di circa 835 milioni di dollari.

Questo acquisto segna un netto cambio di passo rispetto alla cautela mostrata nelle settimane precedenti. Tra ottobre e l’inizio di novembre, infatti, gli investimenti settimanali dell’azienda si erano attestati su cifre molto più modeste, intorno alle 400-500 unità di BTC. L’accelerazione improvvisa dimostra la volontà di Saylor di sfruttare i prezzi più bassi per consolidare la posizione dominante dell’azienda nel settore, portando il totale delle sue riserve a una cifra record di 649.870 BTC.

Volatilità e convinzione: accumulare durante il calo

L’acquisizione è avvenuta in un contesto di mercato estremamente turbolento. Secondo i dati di Nansen, il prezzo di Bitcoin ha subito una correzione significativa, scendendo di circa l’11% nella settimana precedente all’annuncio e toccando i 94.191 dollari. Parallelamente, anche le azioni di Strategy (MSTR) quotate al Nasdaq hanno risentito del sentiment negativo, registrando un calo di oltre il 16% in cinque giorni e scambiando a 197,03 dollari.

Nonostante il “flash crash” e le pressioni sui mercati azionari, Michael Saylor ha ribadito la sua filosofia di investimento a lungo termine. Attraverso interviste e social media, ha confermato che la strategia dell’azienda, iniziata nell’agosto 2020, rimane invariata: acquistare costantemente Bitcoin indipendentemente dalle fluttuazioni di breve termine.

Mentre Strategy domina la scena su Bitcoin, altre aziende stanno seguendo l’esempio su asset diversi: BitMine Immersion Technologies guida le tesorerie aziendali su Ethereum (ETH), mentre Forward Industries detiene la posizione più rilevante su Solana (SOL).

La sfida dell’oro: Peter Schiff attacca il modello Saylor

Oltre alle dinamiche di mercato, Strategy si trova ad affrontare critiche dirette sulla sostenibilità del suo modello di business. Nel fine settimana, il noto investitore in oro e critico storico delle criptovalute, Peter Schiff, ha lanciato una sfida pubblica a Michael Saylor. Schiff ha proposto un dibattito faccia a faccia da tenersi sul palco della Binance Blockchain Week a Dubai a dicembre, arrivando a definire l’intero modello di business di Strategy come “una frode”.

Questa provocazione evidenzia lo scontro ideologico in corso tra i sostenitori degli asset rifugio tradizionali (oro) e quelli dell’oro digitale (Bitcoin). Al momento della pubblicazione, Saylor non ha ancora risposto pubblicamente alla sfida, lasciando in sospeso la possibilità di un confronto che attirerebbe l’attenzione di tutto il mondo finanziario.

Bitcoin Hyper ($HYPER): lo sviluppo infrastrutturale che attira gli “smart money”

Mentre giganti come Strategy si concentrano sull’accumulo di Bitcoin come riserva di valore (Layer-1), una nuova ondata di “smart money” sta investendo pesantemente sull’evoluzione tecnologica della rete. Bitcoin Hyper ($HYPER) è, in questo senso, il progetto Layer-2 che sta catalizzando questa attenzione, con una prevendita che ha già superato i 28 milioni di dollari.

Bitcoin Hyper affronta i limiti storici di Bitcoin — velocità, costi e assenza di smart contract — attraverso un’architettura ibrida innovativa. Integrando la velocità della Solana Virtual Machine (SVM) con la sicurezza degli ZK-Rollups, HYPER mira a sbloccare i trilioni di dollari di liquidità dormiente su Bitcoin per la DeFi e le dApp.

In questo senso, il progetto rappresenta una scommessa strategica sull’espansione dell’utilità di Bitcoin, attirando investitori che guardano oltre la semplice detenzione dell’asset.

Al prezzo attuale di 0,013205 dollari (destinato ad aumentare a breve, come previsto dalla roadmap della ICO) i token HYPER sono disponibili sul sito ufficiale della prevendita di Bitcoin Hyper e offrono un APY di staking del 46%.

Recensioni fornite in maniera indipendente da un nostro partner come da accordo commerciale tra le due parti. Informazioni riservate ad un pubblico maggiorenne.