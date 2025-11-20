Spareggi Italia: prima l’Irlanda del Nord a Bergamo poi in trasferta contro Galles o Bosnia.

L’Italia conosce finalmente il proprio percorso verso il Mondiale 2026 (il primo a disputarsi in tre distinti mercati: USA, Messico e Canada): prima l’Irlanda del Nord alla New Balance Arena di Bergamo, poi l’eventuale finale in trasferta contro la vincente di Galles-Bosnia.

Un sorteggio nel complesso favorevole (almeno sulla carta), anche se giocare l’ultimo atto in Italia avrebbe spostato il pronostico ancor più dalla parte degli azzurri. Cardiff e Zenica restano campi difficili, ma la posta in palio, il ritorno al Mondiale dopo 12 anni, impone di superare ogni limite.

Nessuna delle avversarie del percorso si è qualificata all’ultimo Europeo, ma il Galles nel 2022 eliminò l’Ucraina e volò al Mondiale proprio a Cardiff. Il primo pensiero, però, va all’Irlanda del Nord, avversaria che rievoca vecchi incubi. Nel 1958, a Belfast, conquistò il pass per la Svezia a scapito dell’Italia.

Più recentemente, nel 2021, lo 0-0 sempre a Belfast contribuì a spingere gli azzurri verso l’ennesimo playoff.

