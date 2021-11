STOP ALLA VIOLENZA SULLE DONNE GIOVEDI’ 25 EVENTO A SIRMIONE

In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Brescia Calcio Femminile aderisce con piacere all’evento speciale organizzato dal Comune di Sirmione in collaborazione con l’affiliata Garda Soccer Academy. L’appuntamento è per domani, 25 novembre presso il Centro Sportivo di Sirmione (Via Leonardo da Vinci, 20).

A partire dalle 17.30 si darà luogo all’inaugurazione di una Tribuna Rossa, sul modello delle “Panchine Rosse” contro la violenza sulle donne e di genere, all’interno del Centro Sportivo, dopodiché spazio al calcio con l’amichevole organizzata tra le formazioni Esordienti e Pulcine.

All’evento saranno presenti la presidente del Brescia Calcio Femminile Clara Gorno e il direttore generale Pietro Sbaraini, e anche alcune calciatrici della Prima Squadra: «Come ho avuto modo di dire già dai primissimi giorni del mio insediamento a presidente di questo glorioso club – le parole di Clara Gorno – uno dei miei obiettivi primari sarebbe stato quello di dare un forte messaggio sociale attraverso l’attività sportiva. Questa iniziativa, e ringrazio il Comune di Sirmione e la Garda Soccer Academy per averci coinvolti, rientra esattamente nell’ambito di ciò che voglio sia il nuovo Brescia Calcio Femminile. Un punto di riferimento sportivo, ma soprattutto sociale e umano. Quando diciamo che vorremmo che i bresciani siano orgogliosi di noi, non lo facciamo solo perché un giorno vogliamo tornare a calcare palcoscenici importanti; ma anche e soprattutto perché riconoscono in noi un qualcosa a loro vicino, di cui fidarsi. Non vogliamo che i riflettori su una tematica così importante e, purtroppo ancora così presente come la violenza sulle donne, si spengano. Mi piacerebbe che ci fosse una bella partecipazione questo giovedì a Sirmione per testimoniare la vicinanza dei bresciani alle donne che soffrono. Le ultime notizie ci dicono che ogni giorno ci sono 89 donne vittime di un qualche tipo di abuso, fisico o psicologico. E’ una cifra straziante, che toglie il fiato. Ci auguriamo che il messaggio forte che possiamo lanciare noi, di bambine e giovani donne che giocano a calcio libere, senza condizionamenti, inseguendo il loro sogno, colga nel segno».

«Un ringraziamento al Comune di Sirmione per aver organizzato l’evento e al Brescia Femminile per aver accettato di partecipare al nostro fianco – ha commentato il presidente del Sirmione Calcio Ernesto Caliari -. Utilizzare lo sport per lanciare messaggi di integrazione e valori positivi è da sempre un nostro obiettivo, per questo siamo particolarmente fieri di ospitare questo evento. A impreziosire il tutto, c’è anche la nuova scuola calcio femminile nata con Garda Soccer Academy e destinata a crescere».