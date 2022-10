Starcasinò Sport lancia il progetto “Cos’è il Torino per Te” in concomitanza con il Derby della Mole

StarCasinò Sport pubblica il video “Cos’è il Torino per te” in vista del prossimo impegno dei granata nel Derby contro la Juventus. Le protagoniste del contenuto sono le emozioni che pervadono il cuore dei tifosi granata, mentre definiscono cosa rappresenta il Torino per i tifosi e rievocano dalla memoria alcuni dei momenti che hanno segnato una delle stracittadine più sentite d’Italia.

Dopo alcune immagini dedicate alle tribune gremite di tifosi granata, nella clip sono raccolte le risposte dei fan alla domanda “Cos’è il Torino per te?”: tutte le reazioni sono traghettatrici del grande amore che lega le persone al club e del calore che la curva trasmette alla squadra durante tutte le partite. La parola “passione” è sicuramente quella che più racconta il rapporto tra la squadra e la tifoseria, mentre altri lo definiscono “una fede” o “un credo”.

Successivamente l’attenzione si sposta sui ricordi che più sono rimasti impressi nelle menti dei tifosi, tra i quali spicca un frammento di storia calcistica torinese indelebile. Stagione 2001/02, la Juventus è in vantaggio per 3-0 all’intervallo grazie alla doppietta di Del Piero e la rete di Tudor. Nel secondo tempo, Lucarelli, Ferrante e Maspero raddrizzano la partita con un gol a testa: è 3-3. Negli ultimi minuti, però, viene fischiato un dubbio rigore per la Juve. Ed è qui che si scrive la storia: mentre i granata protestano con l’arbitro, Riccardo Maspero si avvicina al dischetto del rigore e scava una buca proprio sotto il punto in cui doveva essere posizionato il pallone per il penalty. Marcelo Salas, rigorista bianconero designato, si prepara per calciare e spedisce il pallone in curva. La partita finisce in pareggio e la tifoseria granata esplode in una gioia immensa.

“Il Derby della Mole è una delle partite più sentite d’Italia, che porta con sé emozioni e ricordi che hanno segnato la storia della massima competizione italiana. Siamo davvero contenti di essere al fianco del Torino FC per questa gara così importante” ha commentato Stefano Tino, Managing Director di StarCasinò Sport.