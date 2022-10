Fad Assali è sponsor del Brescia Calcio Femminile

Il Brescia Calcio Femminile (BCF) ha comunicato che FAD Assali (il logo aziendale nella foto in primo piano) ha rinnovato il proprio accordo di sponsorizzazione per la stagione 2022-2023.

Il logo dell’azienda di Carpenedolo sarà presente sulle maglie del Settore Giovanile delle Leonesse, a testimonianza di grande vicinanza e interesse per il futuro delle nuove generazioni del nostro territorio.

«Grazie a FAD Assali per aver confermato la fiducia nel progetto e nella visione del Brescia Calcio Femminile – il commento di Clara Gorno, presidente del BCF -. Il grande entusiasmo mostrato fin da subito nei nostri confronti non può che rendermi orgogliosa, così come lo sono per avere sulle maglie delle nostre Leonessine il marchio di un’Azienda che vuole bene al territorio e che fa del “Made in Italy” un vero e proprio marchio di fabbrica».