Starcasinò Sport è il nuovo premium partner dell’AS Roma

StarCasinò Sport, sito di infotainment sportivo, è il nuovo “Premium Partner” dell’AS Roma. L’annuncio arriva tramite il video “Esperienze Romane” che ripercorre i luoghi iconici della città eterna e che racconta l’indissolubile legame con i suoi tifosi riprendendo il celebre film “Vacanze Romane”. Il contenuto è solo un assaggio delle esperienze uniche a disposizione dei romanisti, che da oggi possono vincere biglietti VIP, maglie gara autografate dai campioni giallorossi e molti altri premi esclusivi grazie al concorso “Il nuovo modo di Vivere la Roma”.

Il video è firmato dal regista Mario Maellaro, che – dopo aver diretto in passato famosi programmi tv per Rai, Mediaset, Sky e Sportitalia – collabora dal 2010 con Paolo Bonolis per i programmi “Avanti un Altro” e “Ciao Darwin. I due protagonisti del film, gli attori Claudia Ruggeri e Graziano Scarabicchi, ripercorrono le gesta di Audrey Hepburn e Gregory Peck girando per alcune delle zone più suggestive della Capitale: dai Fori Imperiali al Pantheon, da Piazza San Pietro all’Aventino, passando per piazza Navona e Fontana di Trevi fino ad arrivare ad uno dei luoghi più simbolici per i romani e romanisti: lo stadio Olimpico. È lì, infatti, che la coppia si unisce ad un gruppo di tifosi pronti a vivere tutti insieme una stagione piena di emozioni, contenuti ed esperienze. E, per rendere questo campionato ancora più ricco di adrenalina, StarCasinò Sport ha creato sul sito una pagina dedicata ai tifosi romanisti per coinvolgerli in divertenti quiz e gamification ad hoc con cui si possono vincere i tanti premi in palio. Non solo! I social del Club e del Brand diventeranno teatro di uno storytelling speciale dedicato ad una tifoseria unica che ogni anno incanta calciatori e amanti del calcio di tutto il mondo.

“Siamo particolarmente felici di questa Partnership, desideravamo lavorare con la AS Roma sia per la sua importanza che per quel legame unico tra la città e la squadra, identificando i tifosi come i veri protagonisti dell’esperienza calcistica, proprio come fa StarCasinò Sport” ha dichiarato Stefano Tino, Managing Director di StarCasinò Sport. “Inoltre, con l’arrivo della nuova proprietà si è creato un ambiente ancora più ambizioso calcisticamente e si stanno costruendo le basi per un futuro importante a livello mondiale. Siamo certi di ottenere grandi soddisfazioni insieme”.

“La AS Roma è un Club speciale con una tifoseria unica ammirata in tutto il mondo. Con la guida tecnica di Mourinho ha già ottenuto una grande vittoria sul palcoscenico europeo e siamo certi che sia solo il primo di altri grandi traguardi. Noi vogliamo entusiasmare, coinvolgendoli in esperienze uniche, tutti i tifosi giallorossi provando a fare conoscere loro la nostra visione del calcio e dello sport”, ha commentato Francesca Broggi, Head of Marketing Italy di StarCasinò Sport.