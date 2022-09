Antonio Rossi (Regione Lombardia) al Mondiale Savate Assalto

Antonio Rossi, sottosegretario allo sport della Regione Lombardia, del sindaco di San Donato milanese Francesco Squeri e dell’assessore allo sport Massimo Zuin si è svolta la 2a giornata di gara del torneo mondiale, valido per l’accesso ai World Combat Games 2023 a Riyad (in Arabia Saudita).

Star della giornata Giulia Zini che totalizza su quattro incontri tre vittorie andando in finale nella categoria -70kg. Vincendo il primo incontro contro una forte atleta belga, un’atleta serba e una giovane atleta iraniana.

Ma non è finita: ben cinque atleti azzurri avranno una chance nelle cinque semifinali che si disputeranno domani mattina, a cui in caso di vittoria potranno accedere alle finali nel pomeriggio. I cinque alfieri azzurri in semifinale: Davide Galleano -65 kg, Lorenzo Giannoni -70 kg, Christian Rivera -75 kg, Giuseppe Mongiardino +85kg e Clarissa Valeri -56kg.

Ottima la performance di Clarissa Valeri vincendo due incontri contro un’atleta finlandese e un’atleta spagnola, domani vedrà una semifinale con un’atleta croata.

Il capo delegazione e CTN della nazionale Alessandro Zini ha riassunto così la giornata di gara: ”Oltre alla finale acquisita con Giulia Zini siamo realmente fiduciosi per i cinque finalisti tutti con le doti tecniche e con la carica agonistica appropriata per arrivare in finale ed essere protagonisti. Una Nazionale Italiana Fight 1 realmente competitiva.”