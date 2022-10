Starcasinò Sport è il nuovo premium partner della Salernitana calcio (Serie A)

StarCasinò Sport è il nuovo Premium Partner della Salernitana: l’ufficialità della partnership è arrivata con lo shaking hands tra Stefano Tino, Managing Director di StarCasinò Sport, e Danilo Iervolino, Presidente del club, in occasione della partita disputata domenica 9 ottobre allo stadio Arechi contro l’Hellas Verona. A corredo dell’annuncio della nuova collaborazione, il sito di infotainment sportivo ha pubblicato un video che descrive l’inscindibile legame tra la città e la squadra.

I protagonisti della clip sono proprio i tifosi della Salernitana che, intervistati dal trio comico Villa Perbene e dall’attrice e conduttrice Anna Maria Baccaro, raccontano a cuore aperto il loro attaccamento verso il colore granata. Nelle risposte dei fan, l’ingrediente che ruba la scena è l’emozione con cui esprimono il loro sconfinato amore verso la squadra della città. Con profonda commozione e pelle d’oca, molti tifosi hanno definito il legame con la società come “una fede”, “una famiglia” o “un amore immenso”. È proprio questo l’elemento che più caratterizza e distingue il club campano nel panorama sportivo nazionale: la sua speciale connessione con la tifoseria e con il territorio, unica nel suo genere per trasporto e passione.

Da qui muove i suoi passi il progetto di StarCasinò Sport, che con questa nuova collaborazione desidera avvicinare ancora di più i tifosi alla squadra, rendendoli protagonisti di esperienze esclusive con “Il nuovo modo di vivere la Salernitana”. Grazie a contest e gare a premi, i tifosi avranno l’opportunità di vincere gadget griffati Salernitana e biglietti per lo stadio Arechi.

“Da salernitano sono davvero onorato di questa nuova partnership, la desideravo e finalmente siamo riusciti a concretizzarla. Sono granata fin da bambino e per me è un sogno poter far parte dei progetti futuri della squadra. Per lavoro non ho più potuto seguire la Salernitana da vicino ma non ho perso una partita neanche quando, per ragioni di fuso orario, ero costretto a guardarla alle 6 di mattina” ha commentato Stefano Tino, Managing Director di StarCasinò Sport. “La Salernitana non è solo una squadra di calcio, ma è una grande famiglia. Quello che si vede la domenica allo stadio Arechi è solo una parte della passione che anima i tifosi di Salerno. La fede per la squadra si respira in città, si vive nelle strade, si percepisce come qualcosa di unico. Il nostro desiderio è valorizzare tutto questo, regalando ai tifosi esperienze uniche all’insegna dei colori granata. Sono sicuro che sia l’inizio di un percorso lungo e ricco di soddisfazioni”.

“Siamo davvero molto felici ed entusiasti della partnership siglata con StarCasinò Sport” ha aggiunto Maurizio Milan, Amministratore Delegato della Salernitana. “Grazie a questo accordo i nostri tifosi avranno l’opportunità di vivere in modo ancor più divertente ed immersivo il mondo Salernitana, con tante iniziative e opportunità esclusive riservate ai tifosi granata”.