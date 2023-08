StageUp/Sponsor Value: calcio Serie A, i tifosi stabili a quota 24,5 milioni

Sono 24.480.000 i tifosi delle squadre del campionato di Serie A di calcio, dato sostanzialmente invariato rispetto alla stagione 2021/2022, con un assestamento dello 0,33% dopo la decrescita di oltre 2 punti percentuali in piena pandemia, tra il 2020 e il 2021.

Analizzando le performance dei singoli club emerge la Juventus, che si conferma la squadra con più seguito (7.897.000 tifosi) ma con un calo del 2% rispetto alla scorsa stagione. Seguono l’Inter(finalista di Champions League) che “sorpassa” il Milan: i nerazzurri salgono al secondo posto con un bacino di tifo di 4.017.500 unità ed una crescita del 2,5% mentre il Milan è ora terzo (3.943.000 tifosi ed un calo di 5.4 punti percentuali). Il Napoli Campione d’Italia, è al quarto posto con 3.010.000 sostenitori ed una crescita del 14.2%. A seguire Roma, 1.804.000 tifosi e Lazio684.000 (con una crescita significativa del 31,5%) che precedono Fiorentina (639.000), Cagliari(483.000), Torino (452.000) e Atalanta (327.000). Il dettaglio dei 20 club di Serie A è presente con infografiche in coda al comunicato (il numero di tifosi totale tiene conto delle squadre retrocesse dalla serie A nella stagione scorsa, mentre per le neopromosse si tratta di stime).

I dati sono il frutto della annuale ricerca Sponsor Value di StageUp e Ipsos, considerata l’auditel degli eventi sportivi e spettacolistici italiani che monitora, dal 2001, il seguito, l’attitudine mediatica, l’immagine, il ritorno degli sponsor e i bacini di tifo dei principali eventi sportivi italiani e internazionali come, ad esempio, la Serie A di Calcio, Basket e Volley passando per la F1 e la MotoGP.

“La ormai tradizionale ricerca sul tifo di StageUp e Ipsos, conferma la leadership come numero di tifosi della Juve nonostante tutto quello che è successo negli ultimi mesi. I bianconeri possono ancora contare su un enorme bacino di affezionati, di gran lunga il più grande d’Italia, a dimostrazione, una volta di più, che Il tifo è soprattutto legato al cuore, a un imprinting che hai avuto e che prescindono per la maggior parte dalle vicende agonistiche e societarie deliclub.” – dichiara Giovanni Palazzi, Presidente di StageUp Srl – “Nell’ultima stagione si è anche assistito al controsorpasso dell’Inter sul Milan: 4.017.500 i tifosi nerazzurri, 3.943.000 quelli rossoneri, in lieve diminuzione dopo il boom scudetto. Non una novità questo avvicendamento tra seconda e terza piazza: i due club di Milano hanno praticamente lo stesso numero di tifosi e sono i risultati sportivi a determinare piccoli smottamenti. Rilevante il balzo del Napoli che supera quota 3 milioni con un incremento del 14,2% grazie all’acceleratore Scudetto. La platea delle cinque big è completata dalla Roma, stabile a 1,8 milioni”.

TABELLE COMPLETE E INFOGRAFICHE

Nella tabella di seguito si trovano i dati completi relativi al bacino di tifo, squadra per squadra: nello specifico, sono riportati i dati relativi alle stagioni 2022/2023 e 2021/2022 e la relativa differenza percentuale.

Squadra Stagione 22/23 Stagione 21/22 Delta % JUVENTUS 7.897.000 8.056.000 -2,0% INTER 4.017.500 3.919.000 2,5% MILAN 3.943.000 4.167.000 -5,4% NAPOLI 3.010.000 2.636.000 14,2% ROMA 1.804.000 1.818.000 -0,8% LAZIO 684.000 520.000 31,5% FIORENTINA 639.000 621.000 2,9% CAGLIARI* 483.000 TORINO 452.000 450.000 0,4% ATALANTA 327.000 314.000 4,1% LECCE 288.000 180.000 60,0% BOLOGNA 264.000 310.000 -14,8% GENOA* 210.000 UDINESE 202.000 179.000 12,8% VERONA 195.000 196.000 -0,5% SALERNITANA 186.000 135.000 37,8% MONZA 145.000 190.000 -23,7% SASSUOLO 68.000 77.000 -11,7% FROSINONE* 68.000 EMPOLI 58.000 48.000 20,8%

Fonte: StageUp /Ipsos

* Stima