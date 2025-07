SSC Bari (Serie B) – Acqua Santa Croce sarà il second sponsor di maglia (2025/26).

SSC Bari e Acqua Santa Croce hanno annunciato il rinnovo della sponsorizzazione (ancora per un anno) che lega le due realtà dalla stagione ’23-’24.

«Il legame con lo sport da sempre è un valore fondamentale per il nostro brand. Quest’anno abbiamo deciso di incrementare il nostro investimento sulla SSC Bari, perché crediamo fortemente nel progetto sportivo e nel potenziale di una squadra a cui ormai siamo affezionati. La nostra azienda ha creduto e investito nel progetto che ci è stato rappresentato dalla società SSC Bari, che punta con determinazione a riportare la squadra nella massima serie. Ci auguriamo che i biancorossi possano ambire a importanti risultati, supportati in campo e fuori dal campo anche dalla nostra azienda. Siamo consapevoli della situazione attuale, ma guardiamo al futuro con ottimismo e lungimiranza, certi che con impegno e visione si possa costruire un percorso solido verso traguardi ambiziosi» afferma Andrea Colella, General Manager della società Acqua Santa Croce, di proprietà della famiglia Colella.

La partnership con Acqua Santa Croce si rafforza al fianco della squadra. In questa nuova stagione, oltre a essere l’acqua ufficiale della prima squadra, Acqua Santa Croce sarà il Second Sponsor ma di fatto il top sponsor di maglia, figurando in posizione di grande visibilità sul fronte della prima maglia. Il water brand sarà protagonista con esposizione adv sui backdrop, durante le conferenze stampa, nelle aree hospitality, sui led e sui maxischermi presenti all’interno dello stadio San Nicola.

«Siamo lieti di contribuire ad alimentare il sogno della città di risalire verso la massima serie del campionato italiano di calcio. Inviamo un grande in bocca al lupo a tutto il team della SSC Bari – conclude Andrea Colella – sicuri che insieme ci saranno ottime prestazioni sportive».

Il Presidente Luigi De Laurentiis: «Siamo particolarmente felici di proseguire e, soprattutto, di rafforzare il legame con Acqua Santa Croce, un partner che dimostra, ancora una volta, una straordinaria fiducia nel nostro progetto. In un momento in cui è fondamentale guardare avanti con coraggio e determinazione, l’impegno crescente di un’eccellenza del territorio come quella rappresentata dalla famiglia Colella è per noi un segnale fortissimo. La loro scelta di diventare sponsor di maglia non è solo un investimento, ma la condivisione di una visione e di un’ambizione che ci spinge a fare sempre meglio». (fonte: Acqua Santa Croce)