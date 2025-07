Miglietta (FIPE) nominato Chairmain della Commissione di Governance della IWF.

Nei giorni scorsi Il Presidente Federale Alberto Miglietta (nella foto in primo piano) è stato nominato Chairman della Commissione di Governance della Federazione Internazionale di Pesistica Olimpica. Una nomina avvenuta a seguito dell’ultimo Congresso Elettorale IWF e che “riflette la fiducia del Comitato Esecutivo IWF nella sua competenza, integrità e impegno a promuovere i più elevati standard all’interno della nostra organizzazione”, come si legge nelle motivazioni ufficiali.

“Sono onorato di essere stato chiamato per questo incarico per affiancare la Federazione Internazionale su argomenti di grande delicatezza, anche in relazione alle evoluzioni ed ai rapporti in essere con il Comitato Olimpico Internazionale.” – dice il n° 1 FIPE, Alberto Miglietta – “Quando all’indomani della mia elezione a Presidente della FIPE, si pose il problema delle successive evoluzioni politiche internazionali, feci subito presente ai Componenti del nuovo Consiglio Federale, che non avrei chiesto cariche internazionali per il sottoscritto né per nessun altro della FIPE, se non ci fossero state richieste posizioni di altissimo profilo tecnico e professionale; ci interessano esclusivamente i ruoli di sostanza, dove poter far valere le nostre competenze ed i nostri valori reali, ed in tal senso siamo stati ascoltati e premiati.”

La Commissione di Governance, che vede al vertice il Presidente Alberto Miglietta, è composta da: Khalid Nabina del Qatar, Craig Walker del Canada, Jorge Espana della Bolivia, Jerry Ahmed Shaib del Ghana e Renzo Manyari del Perù. (fonte: Federpesistica.it)