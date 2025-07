Politica – Fedriga (Governatore FVG) interviene sul caso Triestina calcio (Serie C).

Anche il Governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha deciso di commentare la difficile situazione della Triestina calcio, a pochi giorni dai calendari della prossima stagione della Serie C, terza divisione del calcio professionistico.

“Le istituzioni non sono direttamente interessate alla questione, ma ho fatto l’ennesimo appello di responsabilità da parte della proprietà: se è in grado di mettere le risorse per proseguire lo faccia. Ma se non è in grado di farlo o non ha la consapevolezza di poterlo fare, che guardi sul mercato e cerchi un acquirente che salvi la società” – lo ha dichiarato nelle ultime ore ai media il n.1 della Regione FVG.