IUL: Sport, arriva il Master per gestire infrastrutture e impianti

È sempre più ampio il riconoscimento dei patrocini per il Master di I livello e il Corso di alta formazione in Management delle infrastrutture sportive, organizzato dall’Università Telematica degli Studi IUL e SG Plus Ghiretti & Partners.

Oltre al CONI e all’Istituto per il Credito Sportivo, si aggiunge infatti il sostegno di numerose federazioni nazionali – FIBa, FIDAL, FIJLKAM, FIPE, FIPAV, FIPE, FISR, FIV – enti di promozione sportiva – ACSI, AICS, CNS LIBERTAS, CSEN, CSI, CUSI, OPES – e importanti realtà di settore e benemerite – FONDAZIONE SPORT CITY, G.I.B.A, LEGA NAZIONALE PALLACANESTRO, LEGA PALLAVOLO SERIE A, LEGA PRO, MSA MANAGER SPORTIVI ASSOCIATI, PANATHLON e UNVS.

«L’obiettivo del Master – dichiara Immacolata Messuri, Direttrice del Master e Professore di Pedagogia generale e sociale dell’Università IUL – è fornire competenze articolate in un ambito specialistico come quello dell’impiantistica sportiva. Potranno accedere al corso non solo i professionisti, ma anche studenti, giovani che si affacciano al mondo del lavoro o persone che da anni gravitano nel mondo dello sport anche a livello dilettantistico».

I docenti coinvolti provengono dal mondo dell’alta formazione e del professionismo. In particolare, Emilio Faroldi, Prorettore Delegato del Politecnico di Milano e Direttore del Master Universitario di II livello in “Progettazione, Costruzione e Gestione delle Infrastrutture Sportive”, tratterà la parte relativa alla “Gestione strutturale”. Guido Martinelli, Avvocato specializzato in diritto sportivo ed esperto di terzo settore, docente Scuola dello Sport CONI e direttore della rivista “Associazioni e sport”, avrà in carico la parte sulle “Normative di riferimento”. Alberto Manzotti, Docente Luiss, ex Consigliere di Amministrazione Fondazione dello Sport del Comune di Reggio Emilia ed esperto di pianificazione e controllo di gestione per impianti sportivi, si occuperà del modulo in “Modelli di gestione aziendale”. Roberto Bresci, Presidente del Comitato Regionale Toscana FIN, dottore commercialista esperto in fiscalità degli enti sportivi dilettantistici, tratterà la tematica relativa ad “Amministrazione e fiscalità”. Roberto Ghiretti, Docente del Master Sport Uniparma e della Scuola dello Sport del CONI, Direttore di organizzazioni sportive nazionali e organizzatore di eventi e manifestazioni, si occuperà della parte relativa alla “Gestione organizzativa e marketing”. Infine, Fabio Pagliara, Presidente della Fondazione Sport City, esperto di comunicazione sportiva, docente Master Sole 24 e Link University Campus di Roma, affronterà il modulo relativo al “Comunicare gli impianti sportivi”.

Il Master/Corso di Alta formazione, caratterizzato da un percorso annuale interamente online della durata di 1500 ore, ha un costo di 1.900 euro e rilascerà ai partecipanti un totale di 60 crediti formativi universitari. È prevista una riduzione del 15% sulla quota d’iscrizione riservata ai rappresentanti di Federazioni sportive, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva e Associazioni Benemerite (dirigenti di società affiliate, dirigenti e dipendenti nazionali, dipendenti dei comitati regionali) e Comuni (assessori, dirigenti, dipendenti). Sono previste, inoltre, altre agevolazioni e borse di studio. Le iscrizioni sono aperte fino al 30 aprile 2021.