Spossatezza in autunno, perché ci sentiamo così stanchi e cosa fare

Ci sono mattine in cui la luce filtra più tardi, l’aria si fa più frizzante, e quella sensazione di energia lascia spazio a un torpore gentile ma persistente. La spossatezza in autunno è una condizione reale, che coinvolge mente e corpo.

Con il cambio di stagione, sentiamo che il nostro organismo deve ricalibrare il proprio ritmo. Il metabolismo rallenta (potremmo soffrire persino di problemi digestivi) e i livelli di serotonina oscillano. Anche chi solitamente affronta le giornate con grinta si ritrova più distratto e meno concentrato.

Quando il corpo inizia a sentirsi spossato, manifesta spesso segnali chiari di affaticamento fisico e mentale. Come riconoscerli? Ci sono alcuni rimedi? Sì, soprattutto se conduciamo una vita sedentaria, come fortilase integratore con bromelina, contro l’affaticamento muscolare. Ma non solo: vediamo come affrontare la stagione al meglio.

Le cause della spossatezza in autunno

Il nostro corpo reagisce con estrema sensibilità ai cambiamenti della luce e della temperatura. Durante questa stagione, le giornate si accorciano e inevitabilmente viene alterata la produzione di melatonina e serotonina, che sono gli ormoni che regolano il ritmo sonno-veglia e l’umore.

Alla componente fisiologica si aggiunge quella emotiva: dopo i mesi estivi, in cui ci percepiamo pieni di energie, l’autunno porta con sé giorni più malinconici e introspettivi. Facciamoci caso: le giornate più brevi e i cieli grigi non ci fanno sentire “al top”.

Anche il metabolismo potrebbe risentirne, come anticipato: con l’abbassarsi delle temperature, il corpo consuma più energia per mantenere costante la temperatura interna. Se l’alimentazione non è equilibrata o se tendiamo a bere poca acqua, si crea un piccolo divario tra ciò che il corpo richiede e ciò che riceve. Con il tempo, il divario inizia a sentirsi: siamo svogliati, certo, ma ci sentiamo anche gonfi dopo aver mangiato.

Non meno importante, la nostra salute mentale, perché spesso il ritorno alla routine lavorativa si fa più intensa. Le pressioni si moltiplicano, e la mente fatica a sostenere ritmi serrati dopo la pausa estiva. Ecco perché iniziamo a sentirci così “lenti”.

Affaticamento muscolare e mentale: i segnali

Non viviamo la spossatezza in autunno allo stesso modo. In alcuni casi, si manifesta con dolori muscolari lievi, tensioni diffuse, o una sensazione di pesantezza alle gambe. In altri, invece, la stanchezza è mentale: ci dimentichiamo le piccole cose, abbiamo difficoltà a concentrarci, e non siamo così reattivi come qualche settimana fa.

A volte il corpo invia piccoli segnali che spesso sono ignorati. Iniziamo ad alzarci con più fatica, sentiamo il bisogno di integrare zuccheri (e cediamo ai dolci anche fuori orario), non riusciamo a completare una passeggiata o un allenamento a casa.

C’è un momento in cui comprendiamo che siamo completamente spossati: quando avvertiamo un profondo senso di spossatezza muscolare e mentale al contempo. Se poi ci sono altre condizioni, come stress, sedentarietà, cattiva alimentazione e problemi digestivi, l’organismo viene messo ancora più alla prova.

Cosa fare per combattere la spossatezza?

La prima cosa da sapere è che non dobbiamo fare di più, né dobbiamo sforzarci. Dobbiamo ricalibrare i nostri ritmi, stabilire un dialogo con il corpo e comprendere cosa gli serve davvero in questa fase dell’anno, sempre con il sostegno del nostro medico di base.

Abitudini e rimedi naturali per ritrovare energia

La luce è la nostra prima alleata. Esporci al sole, anche solo per quindici minuti al giorno, stimola la produzione di serotonina e aiuta l’umore a mantenersi stabile. Meglio prevedere di uscire nelle ore centrali, camminare all’aria aperta, osservare i colori caldi della stagione.

Prima abbiamo parlato della tentazione dei dolci: sì, anche l’alimentazione svolge un suo ruolo. Anche se il nostro corpo chiede cibi più sostanziosi e calorici, dobbiamo puntare a piatti nutrienti ma che non ci appesantiscano troppo. Consigliamo di prestare attenzione all’assunzione di zuccheri e grassi saturi, perché i picchi glicemici ci fanno sentire più stanchi.

Altri due aspetti importanti: introdurre nella nostra agenda la possibilità di fare attività fisica (passeggiate, sessioni di stretching), e cercare di riposare abbastanza. Dovendoci adattare al ritmo autunnale, rispettiamo orari regolari per andare a dormire e limitiamo la luce blu serale. Il corpo si rigenera soprattutto nelle ore notturne, e un sonno senza interruzioni è la prima forma di attenzione verso il nostro benessere.

Fortilase e il sostegno naturale dell’organismo

Se la stanchezza è prolungata, possiamo, dietro consiglio medico, valutare anche altri rimedi, come Fortilase 20 Compresse, che rappresenta un supporto per via della presenza di bromelina, un enzima naturale estratto dall’ananas che favorisce i processi fisiologici legati all’infiammazione e alla digestione.

È formulato specificamente per chi soffre di tensioni o gonfiori, per chi ha un sistema digestivo rallentato o desidera favorire il drenaggio dei liquidi e la circolazione.

La bromelina cerca di ristabilire l’equilibrio, perché diminuisce quella sensazione di pesantezza. Il plus? Promuove il recupero dopo un periodo di affaticamento.

Per contrastare la spossatezza in autunno, quindi, possiamo prevedere un cambio della nostra routine: un passo alla volta, tra alimentazione sana e piccoli gesti di benessere.