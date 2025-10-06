Marketing – Soft2Bet scommette sullo sviluppo del calcio danese.

Soft2Bet società che gestisce gli operatori di scommesse Betinia e CampoBet, ha siglato un accordo di sponsorizzazione completo con Divisionsforeningen (Lega Danese – Associazione dei Club di Divisione in Danimarca). L’accordo si applica alla prima, seconda e terza divisione del calcio danese, copre le prossime due stagioni, 2025/26 e 2026/27, e include, tra le altre cose, nuovi nomi ufficiali per i campionati (fonte: Jamma).

A partire da questa stagione, la prima divisione è stata rinominata Betinia Liga, mentre la seconda e la terza divisione sono state denominate CampoBet 2. Division e CampoBet 3. Division. Valorizzando il profilo di queste divisioni, la partnership di Soft2Bet mira a rafforzare il coinvolgimento della comunità locale e a sostenere lo sviluppo a lungo termine del calcio a tutti i livelli in Danimarca, rappresentando un investimento significativo per il football danese.