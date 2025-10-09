Solana conquista Wall Street: secondo Bitwise sarà la blockchain di riferimento per le stablecoin.

Secondo Bitwise, Solana si sta affermando come la blockchain ideale per le stablecoin di Wall Street grazie alla sua velocità e efficienza. Intanto, la prevendita di Snorter Bot (SNORT) su Solana supera i 4 milioni di dollari e si avvicina alla chiusura.

Solana si sta affermando sempre più come la blockchain di riferimento per la finanza tradizionale, guadagnandosi l’appellativo di “nuova Wall Street” per le sue eccezionali prestazioni. Secondo Matt Hougan, Chief Investment Officer di Bitwise, l’eccezionale velocità di transazione e la rapida finalizzazione rendono Solana la piattaforma ideale per l’emissione di stablecoin e per la tokenizzazione di asset del mondo reale (RWA).

Sebbene Ethereum continui a dominare il settore in termini di valore totale bloccato, le caratteristiche uniche di Solana rispondono perfettamente alle esigenze di velocità, efficienza e affidabilità richieste dalle grandi istituzioni finanziarie.

La velocità come vantaggio competitivo cruciale

Mentre asset come Bitcoin possono risultare complessi da comprendere per gli investitori tradizionali, le stablecoin e gli asset tokenizzati offrono un punto di ingresso più chiaro e tangibile nel mondo delle criptovalute. In questo contesto, le capacità tecniche di Solana la rendono un’opzione estremamente interessante. La sua architettura consente di raggiungere la finalità delle transazioni in circa 400 microsecondi, una velocità quasi istantanea.

Come ha sottolineato Hougan, questa caratteristica “ha senso” per gli operatori di Wall Street, abituati a sistemi ad alta frequenza. “Solana raggiunge letteralmente la finalità in un batter d’occhio”, ha affermato, evidenziando un vantaggio tecnico che la differenzia nettamente da altre blockchain. Questa elevata produttività e affidabilità sono esattamente ciò che le istituzioni cercano per costruire la prossima generazione di infrastrutture finanziarie.

La posizione di Solana nel crescente mercato delle stablecoin

Attualmente, Ethereum mantiene una posizione di leadership nel mercato delle stablecoin, che ha recentemente superato i 300 miliardi di dollari di capitalizzazione totale. Con circa 160 miliardi di dollari, Ethereum detiene una quota di mercato superiore al 53%. Solana si posiziona come un concorrente in rapida crescita, con una quota di circa il 5% (quasi 15 miliardi di dollari), superando molte altre catene.

Sebbene il divario in termini di Valore Totale Bloccato (TVL) nella DeFi rimanga significativo, con Ethereum che è circa 15 volte più grande di Solana, Hougan e altri dirigenti di Bitwise sostengono che il TVL non sia l’unica metrica importante. La capacità di Solana di gestire un enorme volume di transazioni a basso costo la rende la piattaforma ideale per l’emissione e la circolazione di stablecoin su larga scala. Un segnale di questa tendenza è l’emissione di 8 miliardi di dollari in USDC da parte di Circle su Solana solo nell’ultimo mese.

Ultima chiamata per la prevendita di Snorter: solo 11 giorni alla chiusura

La tesi di Matt Hougan e Bitwise è chiara: Solana possiede le caratteristiche tecniche per diventare la spina dorsale dell’infrastruttura di Wall Street per le stablecoin e la tokenizzazione. Sebbene Ethereum mantenga un vantaggio in termini di liquidità e valore consolidato, la velocità, l’efficienza e i bassi costi di Solana sono vantaggi competitivi difficili da ignorare per le istituzioni finanziarie.

Con l’imminente approvazione degli ETF e il crescente interesse da parte della finanza tradizionale, Solana sta gettando le basi per diventare non solo un concorrente di Ethereum, ma la piattaforma preferita per la prossima ondata di innovazione finanziaria.

Recensioni fornite in maniera indipendente da un nostro partner come da accordo commerciale tra le due parti. Informazioni riservate ad un pubblico maggiorenne.