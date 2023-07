Sportitalia è la nuova proprietaria della Folgore Caratese. Al via anche il progetto del nuovo centro sportivo

E’ ufficiale. Sportitalia è la nuova proprietaria della Folgore Caratese, con il ritorno di Michele Criscitiello proprietario dell’emittente televisiva.

L’US Folgore Caratese (il prossimo anno iscritta al campionato di Serie D) ha ufficializzato il nome della nuova proprietà. E’ Sportitalia, network tv su scala nazionale. Sarà anche il main sponsor di maglia del club lombardo. La partnership abbraccia tutte le selezioni: dalla scuola calcio al Settore Giovanile, fino alla Prima Squadra.

Il proprietario di Sportitalia, Michele Criscitiello, tornerà dunque alla guida del club con compiti più di natura manageriale (tra questi anche la gestione del nuovo centro sportivo polifunzionale).

Sportitalia fa presente che ha depositato, nei giorni scorsi con la collaborazione dello studio legale DCF Legal di Bergamo (storica struttura di consulenza giuridica dell’emittente tv), una manifestazione di interesse per la gestione pluriennale del centro sportivo (al comune di Verano Brianza) e dello stadio (al comune di Carate Brianza). DCF Legal (guidata dal fondatore avv. Cesare Di Cintio) si è mossa come advisor, sia nella fase di acquisizione, sia nella consulenza strategica a supporto dello sviluppo futuro del progetto.

Il budget riservato alla riqualificazione dei due impianti è rilevante per far sì che “Sportitalia Village”, questo il nome della struttura, diventi il centro sportivo più grande della Lombardia aperto al pubblico. Il centro, nei disegni della nuova proprietà, si presenterà sul mercato come un training centre, tra i più moderni in Italia (a livello di servizi offerti) per l’accoglienza e gestione anche di altre società terze.