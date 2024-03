Sporteconomy “vola” in Serie B con il Cesena (Lega Pro) neo promosso

Anche in questa stagione il format delle “media partnership” di Sporteconomy si è rivelato un successo. Dopo la promozione storica in “B” (nella precedente stagione), da parte della Feralpisalò, l’agenzia giornalistica (leader nella informazione dedicata allo sport business), accompagnerà, come 12 mesi fa, uno dei suoi club-partner nella “cadetteria“. A distanza di 6 anni, dall’ultima retrocessione, infatti il Cesena FC vola in seconda divisione, dopo aver conquistato, oggi pomeriggio, la matematica certezza con la vittoria (per 1-0) sui “rivali” del Pescara.

“Per noi è motivo di orgoglio, nel ruolo di business media partner dei romagnoli, accompagnare, idealmente, il club nel secondo “salotto” del calcio italiano – ha dichiarato Marcel Vulpis -direttore responsabile dell’agenzia Sporteconomy. “I bianconeri che hanno tenuto una condotta stagionale di alto livello sono una bellissima realtà del nostro football e meritano di tornare in “B” dopo 6 lunghi anni. Ringraziamo la proprietà Aiello per aver creduto, sin dall’inizio (il primo contratto fu stipulato sotto la presidenza di Corrado Augusto Patrignani, ndr), in questa partnership (nella foto sotto il logo “combined” del sodalizio), che ci vede affiancati a marchi storici del territori, come QN-Resto del Carlino, Tele Romagna e Corriere Romagna, nel racconto di tutte le attività extra sport di questa storica realtà sportiva. Ringraziamo, infine, Enrico Marinò già direttore comunicazione dei bianconeri, in questi ultimi anni, per aver creduto, sin dall’inizio, nel progetto“.

Il Cesena torna in Serie B sei anni dopo l’ultima volta (2017/18). Grazie al successo contro il Pescara, i bianconeri hanno vinto il Girone B con quattro giornate di anticipo, ottenendo la promozione in casa per la prima volta dal 1981. Contro il Pescara il successo arriva grazie a Pierozzi, che all’87’ segna su assist di Donnarumma.

Il Cesena parte subito forte andando alla conclusione due volte nei primi sei minuti: prima con Shpendi e poi con Kargbo, ma entrambi i tiri terminano fuori. Al nono minuto è il Pescara ad andare al tiro con Cuppone, con Pisseri che respinge in angolo. Al 20’ sono ancora gli abruzzesi a provarci dalla distanza con Aloi che tira di poco sopra la traversa. Al 25’ il Cesena si riaffaccia in avanti con Shpendi che, da posizione defilata, trova la parata di Plizzari che respinge in angolo. L’ultimo tiro del primo tempo è del Pescara, ancora in contropiede, con Accornero che tira fuori.

Anche nel secondo tempo il Cesena cerca subito l’affondo, e dopo cinque minuti va vicino al gol con Pieraccini, ma la sua girata viene deviata in angolo. Un minuto dopo, è Accornero a colpire il palo, sfruttando una deviazione fortuita di Donnarumma. Al 62’ Shpendi ci prova dal limite, con la palla che esce di pochissimo a lato. Al 68’ il Cesena sfonda sulla sinistra con Donnarumma che la mette in mezzo ma la difesa abruzzese respinge in angolo. all’80’ tiro-cross di Donnarumma che si ferma sulla rete esterna. Col passare dei minuti il Pescara si abbassa sempre di più e chiude tutte le linee di passaggio, per i bianconeri è sempre più difficile creare occasioni nitide. All’87’ sugli sviluppi di una punizione, cross di Donnarumma per Pierozzi che di testa porta in vantaggio il Cesena.