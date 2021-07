PUMA E MANCHESTER CITY SVELANO IL NUOVO HOME KIT STAGIONE 2021/22

Puma ha presentato nelle ultime ore il nuovo Home kit del Manchester City ispirato all’iconico goal segnato al minuto 93:20 dell’incredibile stagione 2011/12 che ha regalato uno dei momenti più belli della storia della Premier League e del Manchester City.

Il ricordo della leggendaria stagione 93:20 riecheggia attraverso il nuovo Home kit con un’impressionante grafica all-over che riproduce un orologio digitale che rende omaggio alla straordinaria generazione di giocatori e al goal dell’ultimo minuto che ha sigillato il campionato con un finale che nessun tifoso di calcio avrebbe potuto prevedere. La maglia Home è completata da shorts sky blue e calze per completare il look.

Per il Manchester City la stagione 2011/12 è stata un thriller, è iniziata con una serie di acquisti entusiasmanti e si è conclusa con un gol epocale al 93:20 che ha assicurato al club il primo titolo di Premier League, segnando il culmine della stagione più straordinaria del campionato e l’inizio di una nuova era per il Manchester City. Da questo momento storico, il City ha vinto il titolo di Premier League cinque volte nelle ultime dieci stagioni.

Testimoniare quel momento è qualcosa che non dimenticherò mai. Quando il gol è andato a segno, sapevamo di aver appena visto la grandezza, qualcosa di speciale”, ha detto Micah Richards, leggenda del Manchester City. “Il campionato era in bilico e assicurarselo nell’ultimo minuto, in quel modo, non credo si possa mai replicare. Il nuovo kit è un perfetto tributo a uno dei momenti più belli della storia del City”.

Il nuovo Home Kit del Manchester City combina filati in 100% poliestere riciclato con l’avanzata tecnologia di termoregolazione PUMA dryCELL per garantire vestibilità e mobilità senza compromessi, mantenendo l’atleta asciutto e comodo. La maglia integra una struttura jacquard ultraleggera nella parte posteriore della maglia per migliorare la traspirabilità durante le prestazioni intense.

La nuova maglia del Manchester City Home è disponibile online ai siti PUMA.com, mancity.com/shop, nei PUMA Store, Etihad Stadium Store e presso selezionati retailer.

Inoltre, da oggi, è disponibile anche la collezione prematch del Manchester City che comprende la prematch jersey, la prematch ¼ zip top, la prematch jacket e i prematch pant, frutto della collaborazione tra PUMA e First Mile e realizzata con filati riciclati da bottiglie di plastica.

First Mile è una rete incentrata sulle persone che rafforza le microeconomie, lavorando con le comunità di raccolta dei rifiuti a Taiwan, Haiti e Honduras nella raccolta delle bottiglie di plastica in modo da favorire la creazione di posti di lavoro e riducendo al tempo stesso l’inquinamento. Le bottiglie vengono selezionate, pulite, sminuzzate e trasformate in filato, che viene successivamente impiegato nella creazione dei prodotti che si potenzia dal primo miglio. La raccolta di quest’anno è composta da almeno l’84% di plastica post-consumo raccolta a Taiwan.