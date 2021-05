Sporteconomy sostiene Cesena FC e Feralpisalò nei playoff di Lega Pro 2021

Si entra nella fase dei playoff/playout di Lega Pro e due delle squadre che fanno parte della piattaforma “Business Media Partner” dell’agenzia Sporteconomy (in totale sono 9 brand all’interno di 5 diversi ecosistemi sportivi) saranno impegnate nei prossimi giorni, con l’obiettivo di centrare l’ingresso nella Final Four 2021, fase funzionale alla identificazione della 4a squadra del campionato di Serie C. La vincente infatti sarà l’ultima squadra promossa in Serie B, dopo Ternana (gruppo “C”), Como (gruppo “A) e Perugia (gruppo “B”).

“E’ per noi un piacere e un onore aver sostenuto il sogno sportivo di Cesena FC e Feralpisalò, entrambe realtà del girone “B”, uno dei più difficili e competitivi dell’intero campionato” ha dichiarato Alberto Morici, direttore ad interim dell’agenzia giornalistica Sporteconomy. “Quest’estate, per la prima volta in Italia, abbiamo lanciato una innovativa piattaforma di marketing e di comunicazione integrata. I risultati sono stati eccezionali in termini di visibilità e non solo. Feralpisalò e Cesena sono stati tra i primi brand sportivi ad aderire alla piattaforma “Business Media Partner” e oggi idealmente li sosteniamo nel loro ultimo sforzo di questa intensa stagione. Hanno tutte le caratteristiche per comportarsi bene anche in questa fase e il progetto in esame continuerà nella prossima stagione. Al Cesena e alla Feralpisalò (a partire dai presidenti Giuseppe Pasini e Corrado Augusto Patrignani – nella photogallery), nostri Business Media Partner, diamo un grande in bocca al lupo! Sono due bei team con aree marketing/comunicazione di livello sempre orientate al futuro”.