ACCORDO TRA BUZZER E NBA PER DISTRIBUIRE IL PRODOTTO STREAMING LEAGUE PASS

(di Lorenzo Di Nubila) – Buzzer, piattaforma di video sportivi, ha stipulato un accordo con la National Basketball Association (NBA) per distribuire il prodotto di streaming conosciuto come “League Pass”.

NBA League Pass è un servizio televisivo sportivo che include tutte le gare della National Basketball Association (è gestito da Turner Broadcasting System per conto della stessa lega professionistica).

Dal prossimo 8 maggio, gli utenti di Buzzer potranno trasmettere in streaming le partite NBA in diretta attraverso la piattaforma di aggregazione mobile, sfruttando più livelli di abbonamento (inclusi micro pagamenti per partite singole e partite parziali, nonché opzioni per l’intera stagione). Utilizzando avvisi personali e personalizzati, Buzzer avviserà gli utenti quando potranno guardare, tramite la piattaforma, le loro squadre o i loro giocatori NBA preferiti.

“NBA è leader nel settore dell’innovazione e dell’esperienza dei fan e Buzzer offre un nuovo modo per il campionato di raggiungere i fan, in particolare i fan più giovani della Gen Z e dei Millennial”, ha affermato Bo Han, fondatore e AD di Buzzer. “Attraverso l’iper-personalizzazione, le notifiche e i micro pagamenti di Buzzer, i fan del basket mobile-first avranno l’opportunità di guardare tutti i momenti straordinari e le azioni salienti di partita in partita, generando un maggior numero di visualizzazioni, di coinvolgimento e quindi di valore per l’NBA. Abbiamo sempre considerato Buzzer come un luogo in cui costruire una community e la nostra partnership con l’NBA accelera questa missione. Stiamo rafforzando il nostro impegno per la democratizzazione dell’accesso agli sport in diretta. L’obiettivo è supportare il coinvolgimento dei fan in un ecosistema di sport dal vivo più ampio e in continua evoluzione“.