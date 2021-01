Inter: LD Sports nuovo “Official Asian Sport Infotainment Partner”

(di Alessandro Presta) – Il club FC Internazionale Milano ha ufficializzato la partnership in Asia con LD Sports (una piattaforma di contenuti sportivi, marketing e intrattenimento con sede a Shanghai). Secondo quanto riporta il comunicato stampa (del 15 gennaio) sul sito dell’Inter, il marchio cinese sarà “Official Asian Sport Infotainment Partner” della società calcistica milanese.

L’accordo tra LD Sports e Inter comprende una serie di vantaggi, tra questi c’è la visibilità LED (in tutta l’Asia) durante ogni partita casalinga dell’Inter a San Siro. Il primo match che ha sfruttato l’innovativa tecnologia di geolocalizzazione “Digital Overlay” è stato proprio Inter-Juventus di questa domenica, incontro finito 2-0 per i nerazzurri. La partnership prevede anche diverse iniziative di marketing che verranno svelate nel corso della stagione sportiva.

Nel comunicato si possono leggere anche le parole di Kevin Tan (Direttore dello sviluppo aziendale di LD Sports): “Siamo felicissimi di collaborare con FC Internazionale Milano. È uno sviluppo entusiasmante e nuovo per LD Sports, che ci aiuterà ad avere un impatto significativo con le nostre attività di avvio all’inizio del 2021 e ci fornirà anche una piattaforma da cui far crescere e coinvolgere la nostra fanbase in tutto il mondo. Crediamo fermamente che questa partnership sarà vantaggiosa per entrambe le parti”.

La partnership è stata realizzata specificatamente per il mercato asiatico, ma non comprende l’esclusività della categoria di prodotto. Nell’ultimo mese l’Inter è stata al centro di un “ciclone mediatico”, soprattutto per quanto riguarda le vicende societarie. Le indiscrezioni vedrebbero una trattativa tra Steven Zhang (presidente dell’Inter) e BC Partners (società di private equity). Nonostante le voci, il club continua a lavorare da un punto di vista marketing e questo importante accordo ne è la dimostrazione.