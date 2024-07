Sporteconomy “Official Economy Media Partner” della 38ima Wizz Air Venicemarathon

Rinnovato l’accordo di media partnership tra la Maratona di Venezia e l’agenzia giornalistica leader in Italia dell’informazione economico-sportiva.

“Ci confermiamo anche quest’anno nel ruolo di “Official Economy Media Partner” della Wizz Air VeniceMarathon’, un format di running tra i più importanti non solo nel nostro Paese” – con queste parole, il co-fondatore e attuale direttore dell’agenzia Sporteconomy, Marcel Vulpis riconferma, per il quinto anno consecutivo, il suo interesse per la Maratona di Venezia e la volontà di esserne partner strategico.

Sporteconomy.it racconterà la 38ima edizione al mondo dello sport-business, veicolando tutte le informazioni e le notizie di carattere economico e commerciale legate al prestigioso appuntamento del prossimo 27 ottobre.

“Ci piace considerare i nostri partner come membri di una famiglia e sostenitori di progetti importanti, che generano valore per entrambi, ma soprattutto ci piace creare rapporti solidi e duraturi nel tempo. Rinnovo, quindi, la mia grande soddisfazione per il prosieguo di questa prestigiosa partnership con l’agenzia giornalistica Sporteconomy, importantissima vetrina del mondo dello sport-business e che veicola un’informazione di altissima qualità, rivolta a potenziali clienti e stakeholder di primo livello.” – queste le parole del General Manager di Venicemarathon, Lorenzo Cortesi.

“Ci piace dire – prosegue Vulpis – che ci siamo ‘scelti’ reciprocamente grazie anche al rapporto professionale creato negli anni con il motore dell’evento, Lorenzo Cortesi. La Venicemarathon è parte integrante del progetto ‘Business Media Partner’ lanciato 5 anni fa con l’intento di supportare i player sportivi che intendono valorizzare le attività extra sportive collegate al loro business. Sporteconomy si occuperà pertanto di seguire tutte le attività marketing dell’evento con particolare attenzione alla parte collegata alle Sponsorship.”