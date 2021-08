Sporteconomy “media partner” dell’U.S. Vibonese (Serie C) in questa nuova stagione sportiva

“La partnership con Sporteconomy- ha dichiarato Daniele Cipollina, direttore comunicazione e marketing della US Vibonese Calcio – rappresenta un modello innovativo di media partnership. Grazie a Sporteconomy, oltre a raccontare le iniziative rivolte a partner e tifosi, abbiamo potuto veicolare a livello nazionale anche l’immagine di un club che si è distinto nel sociale con numerose iniziative a sostegno del territorio – continua Cipollina (nella foto sotto) – L’idea che abbiamo della nostra società futura parte anche dal mondo dello Sport e della Cucina e grazie ad esse può essere alimentata.”

La prima è stata denominata “Alimentiamo la Solidarietà”. Nello specifico la Vibonese ha chiamato a raccolta chef calabresi e un pool di aziende della filiera agroalimentare. Attraverso il contributo di enti e aziende coinvolte dalla società rossoblu, nella raccolta di generi alimentari (per un importo superiore a 150mila euro), gli stessi hanno preparato ben 150mila piatti caldi distribuiti, attraverso il Banco Alimentare Calabria e le associazioni di volontariato delle 5 province interessate (Cosenza, Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia e Reggio Calabria), a centinaia di famiglie calabresi in difficoltà.

La seconda iniziativa è in ambito editoriale, promossa sempre dalla U.S. Vibonese Calcio in collaborazione con Rubbettino Editore, per la raccolta di fondi che serviranno sempre a sostenere il Banco Alimentare. Un’operazione costruita con coraggio per creare i presupposti ed una prospettiva affinché la Calabria, terra da sempre in emergenza, possa trovare, anche attraverso iniziative simili, la forza e lo spirito per riscattarsi. Si tratta, in fondo, di investire in opere che edificano la responsabilità etica e l’impegno umano e civile.

L’agenzia Sporteconomy e l’U.S. Vibonese (club di Serie C) hanno stretto una collaborazione media per la stagione 2021(22.

Il brand Sporteconomy assumerà il ruolo di “media partner” del team calabrese (impegnato nel girone “C” del campionato di terza divisione).

“Ci leghiamo ad un brand sportivo molto popolare e atteso da una nuova ed intensa sfida nel corso della stagione 2021/22″ ha spiegato Alberto Morici, giornalista economico romano e direttore di Sporteconomy.it. “Per questa ragione abbiamo accettato, con responsabilità ma anche piacere, l’invito della dirigenza (guidata dal patron Pippo Caffo, nda). Per l’intera stagione 2021/22 ricoprirà il ruolo di “Media Partner“. Nel corso dell campionato. Sporteconomy si affiancherà ad altri brand sia nazionali, sia locali. Il nostro obiettivo è raccontare storie di marketing sportivo, dando voce e spazio a tante aziende del territorio, oltre che alla stessa U.S. Vibonese. L’obiettivo primario è accompagnare le imprese dei “leoni rossoblù” durante la stagione regolare e i playoff“.