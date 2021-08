La BCC Aquara conferma la partnership con l’U.S. Salernitana, anche nella stagione del ritorno in Serie A. Il debutto ufficiale sulle maglie granata nella massima serie, per la banca diretta dal presidente Antonio Marino, avverrà domenica 29 agosto, nel posticipo serale della squadra di Fabrizio Castori, in campo alle 20:45 allo stadio Arechi contro la AS Roma di Josè Mourinho.