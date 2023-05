Sport: il Festival della Sostenibilità al Salone d’onore del CONI

La Federazione Italiana Pesistica è stata protagonista dell’evento “ESG: S come Social, S come Sport” che si è svolto al Salone d’Onore del CONI, nell’ambito del Festival della Sostenibilità organizzato da PTS Clas moderato da Alberto Miglietta. Il Segretario Generale FIPE, Francesco Bonincontro, ha presentato il percorso della Federazione negli ultimi 18 anni proprio dal punto di vista della sostenibilità culturale e sociale, un concetto sconosciuto nel 2005, quando Antonio Urso divenne Presidente di questa Federazione. “Fu allora che iniziò la nostra battaglia culturale – dice Francesco Bonincontro – che, come tutte le battaglie culturali non sono ‘misurabili’ nell’immediato né con i parametri ordinari di valutazione. La particolarità delle nostre discipline e più in generale delle nostre attività, trova oggi, ancor prima di una forma di sostenibilità ambientale, verso cui in ogni caso concretamente tendere, effettiva e concreta attuazione in un tema di inclusione sociale e di riscatto culturale , i n territori disagiati, in ambiti geografici ostici, in realtà economiche e sportive complesse. L’intenso lavoro su questi temi, oltre che su formazione tecnica, su attività di reclutamento e avviamento alla disciplina sportiva e sulla valorizzazione dei giovani talenti, ha consentito di centrare risultati importanti quali le medaglie conquistate alle Olimpiadi di Tokyo e l’avvio del progetto Sthenathlon Young . La Federazione ha l’opportunità di porre al centro la valorizzazione della persona, promuovendo lo sport come strumento educativo e di promozione sociale che può portare benefici concreti nella qualità della vita, nella salute e nel benessere delle comunità ”.