Sponsorship record per la maglia del São Paulo FC (Serie A brasiliana). Tutte le cifre dell’accordo.

(di Lorenzo Vulpis) – La sponsorizzazione di Sportsbet.io (betting partner di profilo internazionale) è stata presentata come il più importante accordo economico nella storia del São Paulo FC (Serie A brasiliana). Il club paulista incasserà circa 13,35 milioni di euro fino alla stagione 2024. Secondo quanto riportato dal portale specializzato “UOL Esports” la società “Tricolor” incasserà 2,38 milioni di euro solo nel 2021, per poi attestarsi su 3,82 milioni per gli anni 2022, 2023 e 2024.

Dalla stagione 2023, poi, i valori economici dell’accordo verranno riattualizzati nella misura del 5% annuo (per contrastare l’impatto della inflazione). Tra le novità di questa operazione vi è anche l’idea di riconoscere al club brasiliano 1,59 euro (10 reais) per ogni accesso sulla piattaforma di Sportsbet.io generato da fan del São Paulo. Lungo l’elenco di elementi “variabili” come, ad esempio, la conquista del titolo nazionale o della Coppa Libertadores (circa 111 mila euro in caso di vittoria).

Il contratto scadrà nel 2024, ma, per l’operatore di betting, è prevista la possibilità di rescindere unilateralmente (senza preavviso) al termine del campionato 2023. Due le ipotesi di risoluzione del contratto (senza il pagamento di quanto previsto): la retrocessione nella Serie B brasiliana o nella Serie A2 paulista. Il marchio di Sportsbet.io (fa parte di Coingaming group presente in UK, Estonia, Filippine, Ucraina, Malesia e appunto Brasile) sarà presente su tutte le divise e sul materiale di allenamento delle selezioni del “Tricolor” (oltre che sulle casacche del team di basket maschile).

Justin Le Brocque, responsabile marketing di Sportsbet.io, ha dichiarato : “Il São Paulo FC è uno di quei pochi club del calcio brasiliano che non è necessario contestualizzare quando se ne parla in qualsiasi angolo del pianeta. Siamo sicuri che entrambe le società guadagneranno molto da questo interscambio di esperienze e sono anche convinto che i tifosi del São Paulo FC verranno a ‘giocare insieme’ con noi.”

Sportsbet.io è attiva da anni nel mercato delle partnership con società di calcio, detenendo diversi accordi di sponsorizzazione di maglia con Southampton (anche in questo caso il più grande accordo commerciale nella storia del club), oltre che una partnership ufficiale come betting partner con l’Arsenal. Nelle stagioni passate ha intrattenuto rapporti sponsorizzatevi anche con il Watford e con i “rivali” del Flamengo.