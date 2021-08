Roku sulle maglie del São Paulo Futebol Clube (Serie A brasiliana). Sarà il second partner del Tricolor paulista

(di Lorenzo Vulpis) – Roku Inc. piattaforma internazionale di streaming tv (al primo posto negli Stati Uniti) sponsorizzerà, in questa nuova stagione sportiva, il São Paulo Futebol Clube (Serie A brasiliana). E’ la prima volta che sostiene un club di calcio verdeoro professionista. Un’operazione finalizzata a crescere sul mercato del Sud America (quotata in borsa al Nasda, con sede a San Jose, California, produce una varietà di lettori multimediali digitali per lo streaming video). In Europa è presente con filiali commerciali in Inghilterra e Francia.

Roku (il nome è giapponese e sta per “sei”, perché è la sesta realtà aziendale creata dal magnate Anthony Wood) offre dispositivi per lo streaming tv. Il catalogo dell’azienda americana include attualmente oltre 100mila titoli cinematografici. L’obiettivo commerciale è intercettare il maggior numero di utenti brasiliani lanciando il nuovo Roku Express, dispositivo di streaming che può trasformare qualsiasi tv in una Smart TV.

Il club brasiliano, già sponsorizzato da Adidas (partner tecnico) e Sportsbet.io (main sponsor), incasserà da Roku (second partner – nella parte alta della maglia gara) circa 1 milione di dollari per la stagione 2021/22. L’area marketing del club “Tricolor” ha dichiarato che, grazie a questa operazione commerciale, triplicherà le revenues da jersey-sponsorship.