Sponsor – Zondacrypto rinnova per il secondo anno consecutivo con il Parma FC (Serie A).

Parma Calcio (club di Serie A) e zondacrypto hanno rinnovato la loro collaborazione per la stagione sportiva 2025/2026. Per il secondo anno consecutivo, zondacrypto, la più grande piattaforma di scambio di criptovalute dell’Europa centrale e orientale, sarà Official Crypto Exchange Partner del club gialloblu.

Nell’ambito dell’accordo, il logo di zondacrypto comparirà in qualità di Training Sponsor sul kit d’allenamento della Prima Squadra Maschile, oltre che sui principali asset di visibilità allo stadio “Ennio Tardini” e presso il Mutti Training Center.

Danilo Sciò, Chief Revenue Officer del Club: “Siamo orgogliosi di proseguire la collaborazione con un partner internazionale come zondacrypto, con cui condividiamo una visione moderna e innovativa. Questo rinnovo rappresenta la continuità di un percorso di crescita comune, fondato su fiducia, competenza e voglia di evolvere. La presenza di zondacrypto al nostro fianco conferma il valore del lavoro svolto e la solidità di un progetto che guarda al futuro con ambizione.”