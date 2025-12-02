L’Empoli FC (Serie B) supporta la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

In occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne, Empoli FC ha promosso una serie di iniziative speciali che hanno coinvolto squadra, società, tifosi e territorio. Un progetto nato dalla volontà del club toscano di prendere posizione in modo chiaro e visibile, utilizzando il linguaggio dello sport per contribuire a una cultura del rispetto e della consapevolezza.

Empoli FC è uno dei pochi club italiani guidati da una figura femminile ai vertici: Rebecca Corsi, Vicepresidente e Amministratore Delegato, ha fortemente sostenuto l’ideazione e la realizzazione di queste iniziative, nella convinzione che il calcio possa e debba farsi veicolo di messaggi positivi e inclusivi. La sua presenza è il segno di un cambiamento culturale in atto che il club vuole sostenere anche fuori dal campo.

Campagna visiva sui social: una settimana a tema

Durante tutta la settimana, i canali social ufficiali del club hanno adottato una veste grafica temporanea ispirata al rosso, colore simbolo della giornata, con un restyling completo di logo, template e comunicazioni (match day, formazioni, convocazioni, info biglietti ecc.). Una presa di posizione visiva e identitaria, che punta a coinvolgere attivamente la community online del club.

I calciatori dell’Empoli FC, insieme al Vicepresidente e Amministratore Delegato Rebecca Corsi, al mister Alessio Dionisi e al Direttore Sportivo Roberto Gemmi sono scesi in campo lanciando un messaggio forte e chiaro “la partita più importante la giochiamo fuori dal campo: uniti per dire NO alla violenza sulle donne”. Un gesto simbolico ma potente, documentato da una clip video per i canali digitali. Una testimonianza duratura dell’impegno del Club contro ogni forma di violenza.

Il Carlo Castellani Computer Gross Arena come piattaforma di supporto al centro antiviolenza locale “Aiuto Donna Lilith”

L’Empoli FC ha utilizzato il Carlo Castellani Computer Gross Arena come piattaforma per sostenere attivamente il centro antiviolenza locale “Centro Aiuto Donna Lilith delle Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli”. In occasione della partita Empoli-Bari, la società ha promosso una raccolta fondi attraverso diversi punti di raccolta all’interno del Carlo Castellani Computer Gross Arena e ha diffuso un messaggio audio contro ogni forma di violenza per sensibilizzare il pubblico.

Un gesto concreto che dimostra come il Club metta a disposizione le proprie strutture per rafforzare il legame con il territorio non solo sul piano sportivo, ma anche della solidarietà e dell’impatto sociale.

A coronamento dell’iniziativa, la Vicepresidente e Amministratore Delegato Rebecca Corsi ha consegnato alla responsabile del centro antiviolenza Lilith una speciale maglia con numeri rossi, creata appositamente per l’occasione.

Lega Serie B scende in campo con il Pallone Rosso “Insieme, contro ogni violenza”

Il pallone firmato Kappa, è stato un formidabile simbolo per diffondere i valori di rispetto, protezione e tutela dei diritti delle donne ed è stato protagonista su tutti i campi della Serie BKT in occasione della 13ª giornata di campionato. “B4LOVE” è lo slogan della campagna abbracciato da tutti i Club della Lega, per una attivazione collettiva che è andata oltre il campo da gioco.

A pochi giorni dal 25 novembre, Giornata contro la Violenza sulle Donne, il pallone è stato consegnato a Rebecca Corsi, Vicepresidente e Amministratore Delegato della società, al Carlo Castellani Computer Gross Arena.