Maglia Away dell’Udinese calcio (Serie A): scelto come colore impattante il giallo

Presentato l’Away Kit 2024/25 dell’Udinese disegnato da Macron, confermando ancora una volta l’attaccamento della squadra bianconera al proprio territorio che diventa volano promozionale per l’intero Friuli Venezia Giulia.

La presentazione dei nuovi game kit dell’Udinese Calcio prosegue con la versione Away che il club friulano indosserà nel corso della stagione 2024/25. Un kit caratterizzato da un colore impattante e dall’utilizzo di un tessuto con particolare effetto che ricorda quelli utilizzati negli anni ’90. Questa stagione sarà infatti la trentesima consecutiva per il club friulano in Serie A, che proprio nel 1994/95 ottenne l’ultima storica promozione al massimo campionato italiano e da allora non lo ha mai abbandonato. Una striscia positiva, questa, che solo altre quattro squadre di Serie A (Inter, Milan, Lazio e Roma) possono vantare.

La nuova Away 2024/25 dell’Udinese Calcio ha il collo alla coreana in maglieria blu navy. Sulle spalle sono presenti inserti dello stesso colore con al proprio interno una banda argento. Lo stesso abbinamento cromatico è presente anche sui bordi manica. La maglia è prevalentemente di colore giallo ocra, ed è caratterizzata da una grafica embossata composta da bande orizzontali ondulate che si alternano sia sulla parte anteriore che posteriore e sulle maniche. Altra particolarità di questo kit è il tessuto utilizzato, ovvero l’Eco Everton, il cui effetto riflettente richiama quello generato dai tessuti che venivano utilizzati nei game kit tipici degli anni ’90. L’etichetta nel backneck interno, come nella Home, è personalizzata con i colori e lo stemma del club e la scritta “I PRIMI BIANCONERI D’ITALIA”.

Sul petto, a destra è presente il Macron Hero in silicone color blu navy, mentre a sinistra è applicato lo stemma dell’Udinese Calcio in una versione che riprende i colori del kit, con la parte centrale in silicone giallo su sfondo blu navy e la corona d’alloro esterna e l’anno di fondazione in argento. Nel retrocollo esterno è stampata in argento la scritta UDINESE 1896, a ricordare come il club friulano sia uno tra i più antichi ancora in attività in Italia.

Il kit Away è completato dai pantaloncini nello stesso giallo acceso della maglia, con inserti argento sui fianchi e una banda orizzontale blu navy che percorre tutto il bordo inferiore posteriore. I calzettoni gialli hanno tre bande orizzontali al centro, due argento e una nera. (fonte: Macron)