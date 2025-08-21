Sponsor – Manchester City (EPL): accordo “monstre” con Puma. In arrivo 1,1 mld di euro in 10 anni.

Un nuovo accordo faraonico per un club di English Premier League. Parliamo del Manchester City, che, in questa nuova stagionr, potrà contare su un accordo di sponsorizzazione record nella storia del calcio.

I Citizens hanno siglato con Puma una partnership commerciale da un miliardo di sterline (pari a circa 1.1 miliardi di euro) per i prossimi 10 anni, ovvero 110 milioni di euro a stagione. Il contratto in esame manda in frantumi il precedente primato stabilito, nel 2023, dai “cugini” del Manchester United, quando firmarono con Adidas un sodalizio da 90 milioni di sterline annuo. Secondo gli analisti questa crescita è strettamente collegata agli ottimi risultati sportivi ottenuti nell’ultimo quinquennio, in cui il “City” ha vinto per quattro volte la English Premier League e completato il “Triplete” nel 2023, conquistando la finale di UEFA Champions League ai danni dell’FC Inter.