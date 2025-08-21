Marketing – Giorgio Armani vestirà la prima squadra della Juventus.

Giorgio Armani raddoppia nel calcio (oltre ad essere presente, sempre come fornitore, a supporto delle nazionali olimpiche azzurre). Dopo il supporto, in termini di immagine, ai campioni di Italia dell’SSC Napoli, attraverso l’apposizione del marchio EA7, adesso si lega, per la prima volta nella sua storia, alla sola prima squadra maschile della Juventus. Tutto l’abbigliamento formale dei bianconeri, nei prossimi due anni (2025/2026 e 2026/27), passerà per la prestigiosa casa di moda tricolore (precedentemente il club piemontese era vestito da Loro Piana).

Per la prima volta, infatti, Giorgio Armani firmerà il guardaroba formale della Juventus. La partnership prevede la realizzazione di una selezione di abiti firmati Giorgio Armani, pensati per accompagnare i giocatori della prima squadra maschile in tutte le occasioni ufficiali fuori dal campo, durante appunto le stagioni sportive 2025/2026 e 2026/2027.

I look studiati per i due momenti principali della stagione – competizioni nazionali ed europee – esprimono l’equilibrio tra ricercatezza sartoriale e comfort contemporaneo, con linee fluide, cura dei dettagli, materiali pregiati e una palette centrata sull’iconico blu notte, distintivo dello stile Armani. Il guardaroba si compone di completi con overshirt con collo a camicia in crêpe, e in cashmere idrorepellente per la stagione più fredda, pantaloni morbidi, t-shirt, polo e dolcevita in lana leggera. Per gli appuntamenti europei, i completi hanno giacche totalmente decostruite e pantaloni dalla linea morbida, da indossare con polo e t-shirt in viscosa. Un abito più elegante, color blu notte, creato per i momenti di rappresentanza e le occasioni speciali, è abbinato a camicia bianca e cravatta con logo jacquard. (fonte: Juventus FC)