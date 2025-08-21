Marketing – Bet365.scores nuovo sleeve sponsor del Pisa SC (Serie A).

Pisa Sporting Club (di ritorno in A dopo 34 lunghi anni di assenza) ha annunciato, nelle ultime ore, la nuova partnership con bet365.Scores, che diventa ufficialmente Sleeve Sponsor del club per la stagione sportiva 2025-2026.

Il logo di bet365 Scores ha ‘debuttato’ sulla manica sinistra dei kit ufficiali del Pisa Sporting Club in occasione della gara di Coppa Italia vinta contro il Cesena e da domenica prossima accompagnerà i Nerazzurri nella magica avventura del Campionato di Serie A.

bet365 Scores è l’app dedicata agli appassionati di calcio che offre risultati e statistiche in tempo reale, con la possibilità di seguire la propria squadra del cuore ovunque ci si trovi: a casa, in viaggio o al lavoro.

“bet365 Scores è orgoglioso di annunciare questa partnership con il Pisa Sporting Club, un Club che può vantare una storia ricca oltre a una tifoseria molto appassionata.” – ha dichiarato un portavoce di bet365 Scores. “Siamo entusiasti di accompagnare e supportare il Club Nerazzurro nella stagione del loro ritorno in Serie A. Questo legame rappresenta il nostro impegno nel calcio italiano e non vediamo l’ora di condividere le emozioni del campo con i tifosi del Pisa”

“La maglia che indosserà la nostra squadra nel campionato di serie A che sta per iniziare si avvalora da oggi di un altro brand internazionale di grande spessore – è il commento del Presidente del Pisa SC Giuseppe Corrado -. Pisa, la sua Torre, la sua storia e i partner commerciali che la accompagneranno nel suo cammino rappresentano l’orgoglio della nostra società e di un territorio intero”. (fonte: Pisa Sporting Club)