Workday partner del Borussia Dortmund per il biennio 2022/24 

(di Antonio Spina) – Workday, fornitore di applicazioni cloud aziendali per la finanza e le human resources, è il nuovo partner del Borussia Dortmund (Bundesliga) per il biennio 2022/24. L’accordo di collaborazione si estende alle squadre men e women senior di BVB, includendo spazi pubblicitari a bordo campo del SIGNAL IDUNA PARK ed importanti posizionamenti del marchio Workday sulle piattaforme social e digitali di BVB.

La partnership si estende oltre il rettangolo verde, con la volontà di entrambi i partner di investire nelle persone e lavorare in team al fine di raggiungere eccellenti risultati.

“Siamo lieti di avere Workday come partner che aiuta a semplificare il lavoro quotidiano con una tecnologia innovativa”, Carsten Cramer, amministratore delegato BVB, ha affermato. “La nostra famiglia BVB è di grande valore per noi, quindi lavorando con un’organizzazione come Workday, che mette al primo posto le sue persone, possiamo continuare a guidare la missione del nostro team di sviluppare grandi talenti.”

Christopher Knoerr, Vice President, Group DACH Workday, ha dichiarato: “Siamo felici di collaborare con BVB, una squadra di calcio nota non solo per il suo grande talento, ma anche per il suo impegno nei confronti della sua comunità. Questa partnership si basa sul nostro continuo investimento in Germania, poiché ci impegniamo a crescere in Europa. Ed è vicino ai nostri cuori perché BVB condivide la nostra convinzione nel raggiungere il successo attraverso il supporto delle sue persone e la collaborazione, rendendo il club un ottimo partner.”