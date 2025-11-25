Solana (SOL) pronta al rally? Analisi di prezzo e possibile target a 240 dollari.

Solana tiene, tra ETF record (con 510 milioni di dollari di afflussi) e timori di “Death Cross”. Mentre SOL difende il supporto chiave, le “balene” puntano su Bitcoin Hyper, il Layer-2 che integra la tecnologia SVM su Bitcoin.

Il prezzo di Solana (SOL) si trova in un momento decisivo, mantenendo con tenacia la zona di supporto chiave compresa tra 105 e 125 dollari. L’intervento degli acquirenti in quest’area strategica ha impedito un ulteriore crollo, creando le premesse per quello che potrebbe essere un forte movimento al rialzo. Analisti di spicco, come DrBullZeus, prevedono che un rimbalzo netto da questa regione potrebbe proiettare SOL verso una rottura decisa fino a 240 dollari, un livello che si avvicina ai massimi precedenti e rappresenta un’importante zona di liquidità.

Tuttavia, il quadro tecnico non è privo di ombre. Mentre il prezzo si consolida all’interno di un ampio triangolo discendente — una configurazione che suggerisce l’imminenza di un grande movimento, con l’apice previsto per l’inizio del 2026 — altri indicatori invitano alla cautela. Le medie mobili stanno lanciando un segnale d’allarme: l’EMA a breve termine si sta avvicinando pericolosamente a un incrocio al di sotto dell’EMA a lungo termine, formando il temuto “Death Cross”.

Storicamente, questo pattern ha preceduto trend ribassisti prolungati per Solana, con cali fino al 59%. Se la storia dovesse ripetersi, SOL rischia di scivolare verso i 98 dollari. Il livello di 130 dollari funge da perno critico: un rifiuto a questo prezzo confermerebbe la debolezza, mentre un superamento convaliderebbe la ripresa.

Gli ETF spot su Solana superano il mezzo miliardo: Bitwise domina il mercato

In netto contrasto con l’incertezza dell’analisi tecnica, i fondamentali istituzionali di Solana non sono mai stati così forti. Gli ETF spot su Solana hanno registrato una performance straordinaria, segnando 18 giorni consecutivi di afflussi netti positivi. Questo slancio ininterrotto ha portato gli investimenti totali cumulativi a superare la soglia dei 510 milioni di dollari in meno di un mese dal lancio, avvenuto all’inizio di novembre.

A guidare questa carica istituzionale è il fondo Bitwise Solana ETF (BSOL), che sta letteralmente dominando il mercato. Con circa 444,1 milioni di dollari di asset raccolti, BSOL rappresenta quasi il 90% dei flussi totali, consolidandosi come la scelta preferita dagli investitori professionali.

Anche altri attori di rilievo stanno partecipando alla crescita, seppur con quote minori: Grayscale (GSOL) ha raccolto 41,1 milioni, seguito da Fidelity (FSOL) con 9,8 milioni, VanEck (VSOL) con 3,5 milioni e 21Shares (TSOL) con 1,2 milioni.

Questi dati confermano una fiducia crescente e tangibile nel potenziale a lungo termine della blockchain di Solana da parte della finanza tradizionale.

Bitcoin Hyper ($HYPER): l’infrastruttura Layer-2 che sta catturando le “balene”

Mentre l’ecosistema Solana continua a catalizzare l’interesse istituzionale sul suo Layer-1, una dinamica speculare si sta delineando attorno a Bitcoin, dove l’attenzione degli investitori si sposta decisamente sull’innovazione infrastrutturale. In questo scenario emerge Bitcoin Hyper ($HYPER), un progetto che si pone l’obiettivo di evolvere la blockchain di Bitcoin oltre la sua tradizionale funzione di riserva di valore.

L’intento è quello di superare le storiche limitazioni di scalabilità della rete principale, trasformandola in una piattaforma applicativa completa in grado di ospitare un ecosistema nativo di finanza decentralizzata (DeFi) e applicazioni decentralizzate (dApp), replicando l’efficienza tecnologica osservata su chain ad alte prestazioni.

La proposta tecnologica di Bitcoin Hyper si basa sulla creazione di un Layer-2 avanzato che ibrida due tecnologie distinte: l’architettura della Solana Virtual Machine (SVM) e la sicurezza crittografica degli ZK-Rollups. Questa combinazione è progettata per offrire velocità di transazione elevate e costi di commissione estremamente ridotti, pur mantenendo l’ancoraggio alla sicurezza della rete Bitcoin. Il protocollo integra inoltre funzionalità di staking, con un APY attuale del 46%, incentivando la partecipazione alla sicurezza del network.

L’interesse del mercato verso questa soluzione è evidenziato dai numeri della fase di raccolta fondi: la prevendita ha già raccolto più di 28,3 milioni di dollari. Al momento della stesura, il token HYPER è disponibile sul sito ufficiale della prevendita di Bitcoin Hyper al prezzo unitario speciale di 0,013325 dollari.

