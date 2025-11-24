L’Italia ci è riuscita ancora: ha sollevato la sua terza Insalatiera consecutiva, la quarta della sua storia. La Finale della Coppa Davis 2025 si è conclusa domenica con la squadra Joma campione del torneo più prestigioso del tennis internazionale. Dopo un incontro segnato dall’emozione e dall’altissimo livello competitivo, ha aggiunto un nuovo titolo al suo palmarès, consolidandosi come una delle potenze più forti del circuito internazionale con Joma come sponsor.

Il percorso dell’Italia in Coppa Davis riflette una storia fatta di costanza, talento ed evoluzione. Dalla sua prima vittoria nel 1976, il team italiano ha costruito un solido curriculum in questo torneo. È stato solo a partire dal 2023, questa volta al fianco di Joma, che l’Italia è tornata a conquistare l’insalatiera dopo la vittoria contro l’Australia. Da lì ha continuato a confermare il titolo di campione nel 2024 e ora nel 2025 a Bologna.

Una finale con marchio 100% Joma

È chiaro che il tennis italiano sta vivendo il suo miglior momento storico. Per il brand, come sponsor tecnico ufficiale, questa serie di successi rappresenta una grande opportunità per affermarsi come punto di riferimento in prima linea nel tennis. Grazie a una strategia basata sull’innovazione e sulla tecnologia applicata all’alto rendimento sportivo, l’azienda spagnola può accompagnare le sue federazioni in momenti chiave come questo.

Infatti, la finale ha avuto un marchio 100% Joma, poiché entrambi i lati del campo erano occupati dalle sue federazioni: Italia e Spagna, proclamata vicecampione del mondo.