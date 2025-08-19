Solana più veloce del Nasdaq: l’upgrade che può far decollare il prezzo di SOL

Solana prepara l’aggiornamento Alpenglow, riducendo i tempi di transazione a 100-150 millisecondi. Con 35 milioni di transazioni giornaliere, SOL sfida le borse tradizionali, puntando al Nasdaq.

Solana si appresta a lanciare un aggiornamento epocale, Alpenglow, il quale potrebbe trasformare la rete rendendo le transazioni estremamente rapide e posizionando SOL come concorrente diretto di giganti come il Nasdaq.

La rete già gestisce 35 milioni di transazioni giornaliere, superando le principali borse valori globali, ma Alpenglow promette di elevare le prestazioni riducendo i tempi di transazione da 12,8 secondi a 100-150 millisecondi.

La proposta di Alpenglow sarà sottoposta al voto della comunità tra le Epoche 840 e 420, richiedendo una maggioranza dei due terzi per l’approvazione. Questo aggiornamento rivoluzionerà l’elaborazione delle transazioni su Solana.

Attualmente, la rete utilizza un sistema di proof-of-history con consenso TowerBFT, che, pur efficiente, presenta tempi di conferma di 12,8 secondi, problematici in caso di sovraccarico.

Gli sviluppatori di Alpenglow hanno introdotto Votor, un sistema di voto più efficiente che finalizza i blocchi in uno o due round.

Questo aggiornamento non si limita a migliorare la velocità, ma elimina la congestione, garantendo transazioni più fluide per i possessori di SOL e una rete scalabile.

Solana ha recentemente raggiunto 35 milioni di transazioni giornaliere, superando la Borsa di Tokyo (5 milioni), la NSE indiana (3 milioni) e la Borsa di Hong Kong (2,5 milioni), dimostrando una capacità di gestire volumi di trading comparabili alla finanza tradizionale.

Questo throughput evidenzia il potenziale di SOL per un’adozione istituzionale significativa.

L’obiettivo ambizioso è competere con il Nasdaq, che gestisce 2.290 scambi al secondo e 362,43 miliardi di dollari giornalieri, contro i 402 scambi al secondo e 9,61 miliardi di dollari di Solana.

Con Alpenglow, i tempi di finalizzazione di 100-150 millisecondi potrebbero ridurre questo divario, rendendo Solana una seria sfidante delle infrastrutture finanziarie tradizionali, dove la velocità è cruciale.

Gli osservatori di mercato ritengono che l’aggiornamento, unito alla crescente adozione, possa posizionare Solana come un’alternativa alle borse tradizionali.

Per gli investitori che monitorano le previsioni sui prezzi di SOL, questo rappresenta un’opportunità significativa se la rete realizzerà il suo potenziale.

SNORTER TOKEN

L’aggiornamento Alpenglow posiziona Solana come blockchain di riferimento per velocità e scalabilità, creando di fatto il terreno fertile per progetti innovativi come Snorter (SNORT).

Questo bot di trading su Telegram, focalizzato sulle meme coin, combina viralità e utilità concreta, attirando investitori retail. SNORT supporta un ecosistema che seleziona meme coin di qualità per community Telegram esclusive, offrendo tariffe competitive, una dashboard integrata e un APY di staking del 200%.

La prevendita, disponibile sul sito ufficiale di Snorter, ha raccolto 2,7 milioni di dollari al prezzo di 0,1017 dollari per token.

Gli analisti considerano SNORT tra i progetti più promettenti del 2025, con un potenziale di crescita fino a 100x, consolidando la sua posizione nel mercato crypto.

VAI ALLA PREVENDITA DI SNORTER TOKEN

Recensioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le due parti. Informazioni riservate a un pubblico maggiorenne.