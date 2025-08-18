Parte la nuova stagione di DAZN. Ecco tutti i pacchetti con la novità di “MyClubPass”.

Il conto alla rovescia di una nuova ed entusiasmante stagione sportiva su DAZN è iniziato e da quest’anno c’è una grande novità per gli appassionati di calcio: per la prima volta disponibile fino al 31 agosto arriva “MyClubPass”, il piano con durata limitata di DAZN pensato per chi desidera guardare solo la propria squadra del cuore di Serie A Enilive, con una formula dedicata, in un solo Pass.

Da oggi e solo fino al 31 agosto, tutti i tifosi che non hanno un abbonamento DAZN attivo (ovvero i clienti la cui disdetta a un precedente abbonamento si sia già perfezionata), dai nuovi clienti e i tifosi che hanno un abbonamento Goal o Sports, potranno sottoscrivere il nuovo Pass dedicato a chi ama il massimo campionato di calcio italiano e vuole seguire esclusivamente tutte le partite della propria squadra del cuore, proprio come allo stadio. Con “MyClubPass” gli appassionati potranno vivere ogni passo del cammino della loro squadra impegnata in Serie A Enilive, tra lotte, gloria e passione, senza perdersinemmeno un momento, in casa e in trasferta della nuova stagione. Sottoscrivendo “MyClubPass” i tifosi potranno accedere anche ai pre e post-partita, agli highlights e ai contenuti on demand dedicati alla propria squadra.

Per tutti i tifosi che vivono lo sport a 360° e non vogliono perdersi neanche un appuntamento, l’app leader dell’intrattenimento sportivo globale continua anche quest’anno a offrire una vasta selezione di eventi imperdibili.

Si parte con il grande calcio italiano e internazionale che vede oltre alla Serie A Enilive con 10 partite ogni turno di campionato disponibili tutte solo su DAZN, tutta la Serie BKT, tutta la Serie A Femminile eBay in app fino al 2027, fino al grande calcio internazionale con tutte le partite de LALIGA EA SPORTS disponibile fino al 2029 e il meglio della Liga Betclic portoghese.

Oltre al calcio, l’offerta multisport presente su DAZN diventa ancora più ampia e di qualità. Grazie alla partnership con Warner Bros. Discovery, DAZN offrirà ai suoi abbonati ancora più eventi sportivi in diretta: ai canali Eurosport 1 e Eurosport 2, già presenti in app, eche continueranno a trasmettere il meglio delle competizioni di tennis, ciclismo, sport da combattimento e sport invernali, si aggiungono anche le competizioni integrali trasmesse da Eurosport con tutte le partite del Roland Garros e degli Australian Open di tennis (esclusiva Eurosport), ogni istante dei Giochi Olimpici Milano-Cortina 2026, le dirette integrali di tutte le tappe del Tour de France, del Giro d’Italia e della Vuelta e ogni momento delle Grandi Classiche del ciclismo del calendario UCI (tra cui, ma non solo, Milano-Sanremo, Giro delle Fiandre, Liegi-Bastogne-Liegi, Parigi-Roubaix, Giro di Lombardia), tutte le principali discipline degli sport invernali, ogni appuntamento sull’ottagono dell’UFC, del PGA Tour di golf, del World Snooker Tour, fino ai motori con il campionato WEC, lo Speedway, la Formula E, e molto altro ancora.

Non solo, a completare l’offerta multisport presente su DAZN anche il grande volley, italiano e internazionale: dalla SuperLega maschile e Serie A1 femminile, con due tra i migliori match in programma ogni settimana del campionato, alla CEV Champions con tutte le partite dei club italiani, maschili e femminili, e i migliori match della massima competizione europea, fino alla Volleyball Nations League, maschile e femminile e tanto altro, come le migliori partite di CEV Cup e della Challenge Cup, nonché di molte altre competizioni internazionali, come il Campionato Mondiale, con l’edizione del 2025 che vedrà la Nazionale femminile impegnata dal 22 agosto al 7 settembre e l’Italvolley maschile dal 12 al 28 settembre, nelle Filippine e il Mondiale per Club maschile e femminile.

A completare l’offerta multisport, l’NFL, la grande boxe e il meglio del Fighting internazionale, l’NFL Game Pass, gli Europei di basket maschili in partenza il 27 agosto.

TUTTI GLI ABBONAMENTI DAZN PER LA STAGIONE 2025/2026

NEW – PIANO CON VALIDITÀ LIMITATA ATTIVABILE FINO AL 31 AGOSTO: DAZN MYCLUBPASS – Il tuo Club di Serie A a partire da un equivalente mensile di 27€/mese.

Tutte le sfide e le emozioni solamente della tua squadra di Serie A Enilive, sempre con te in un unico Pass.

Scegli la tua squadra al momento della sottoscrizione dell’abbonamento per seguire tutte e 38 le partite che disputerà nel corso della stagione, gli show pre e post-partita, tutti gli highlights, inclusi i nuovi programmi di approfondimento e i contenuti on demand.

Piano sottoscrivibile dal 18 agosto al 31 agosto salvo proroghe o altre promozioni. MyClubPass è sottoscrivibile da tutti i tifosi che non hanno un abbonamento DAZN attivo (ovvero i clienti la cui disdetta a un precedente abbonamento si sia già perfezionata), dai nuovi clienti e i tifosi che hanno un abbonamento Goal o Sports. Scegliendo il piano annuale della durata di 12 mesi con pagamento anticipato in unica soluzione a 329€ , il prezzo mensile equivale a 27,42€/mese.

il , Sottoscrivendo il piano annuale con pagamento in 12 rate mensili il prezzo per singolo mese è di 29,99€.

Possibilità di guardare contemporaneamente DAZN su due dispositivi connessi alla stessa rete internet.

DAZN SPORTS (ex pacchetto Start) – a partire da 8,25€ al mese

É il pacchetto dedicato agli amanti del multisport che include il meglio del volley italiano e internazionale, maschile e femminile, con le due migliori partite in programma ogni settimana del campionato di Serie A, CEV Champions League Volley, VNL, l’edizione 2025 e 2027 del Campionato Mondiale, la CEV Cup e Challenge Cup e il Beach Soccer, nonché di molte altre competizioni internazionali come il Mondiale per Club maschile e femminile.A completare l’offerta multisport, l’ NFL, la grande boxe e il meglio del Fighting internazionale.

che include il nonché di molte altre competizioni internazionali come il maschile e femminile.A completare l’offerta multisport, l’ Gli Europei di basket maschili in partenza il 27 agosto, il meglio dell’NFL per gli appassionati di football americano e tutte le competizioni trasmesse da Eurosport attraverso i canali HD1 e HD2 per seguire il grande tennis con l’Australian Open e il Roland Garros (esclusiva Eurosport), il ciclismo con il Giro d’Italia, il Tour de France e la Vuelta , gli sport invernali incluse le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 , gli sport da combattimento con alcuni degli imperdibili incontri di UFC, boxe e molto altro.

È il pacchetto più economico di DAZN, per gli sportivi a tutto tondo che non sono interessati al calcio.

Scegliendo il piano annuale della durata di 12 mesi con pagamento anticipato in unica soluzione a 99€, il prezzo mensile equivale a 8,25€/mese. In questo modo si può arrivare a risparmiare 80€ in 12 mesi rispetto al prezzo mensile dell'offerta senza il vincolo annuale.

Sottoscrivendo il piano annuale con pagamento in 12 rate mensili il prezzo per singolo mese è di 11,99€. Si possono pertanto risparmiare 36€ in 12 mesi rispetto al prezzo mensile dell'offerta senza il vincolo annuale.

Per chi preferisce il massimo della flessibilità, il prezzo mensile per un singolo mese di visione è di 14,99€ senza il vincolo annuale.

, il prezzo mensile per un singolo mese di visione è di senza il vincolo annuale. Possibilità di guardare contemporaneamente DAZN su due dispositivi connessi alla stessa rete internet.

DAZN FULL (ex pacchetto Standard) – a partire da 29,92€ al mese

È il pacchetto dedicato ai tifosi più appassionati di grande calcio italiano e internazionale, e agli amanti dello sport a 360°, include l’offerta completa di DAZN al prezzo più basso : dalla Serie A Enilive con 10 partite ogni turno di campionato disponibili tutte solo su DAZN, tutta la Serie BKT, il calcio internazionale con tutta LaLiga EA SPORTS e il meglio della Liga Betclic portoghese, il calcio femminile con tutta la Serie A femminile eBay . A questo si aggiungono gli Europei di basket maschili in partenza il 27 agosto , il multisport con l’NFL , il meglio del volley italiano e internazionale, maschile e femminile, con le due migliori partite in programma ogni settimana del campionato di Serie A, la CEV Champions League Volley, la VNL, l’edizione 2025 e 2027 del Campionato Mondiale, la CEV Cup e Challenge Cup e il Beach Soccer , nonché di molte altre competizioni internazionali come il Mondiale per Club maschile e femminile. Inoltre, grazie alla partnership con Eurosport, un ampio catalogo di eventi sportivi premium : infatti, nel pacchetto Full, sono incluse tutte le competizioni trasmesse da Eurosport attraverso i canali HD1 e HD2 – dal grande tennis con l’ Australian Open e Roland Garros (esclusive Eurosport) al ciclismo con Tour de France e Giro d’Italia , fino alla UFC e agli sport invernali con le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

Scegliendo il piano annuale della durata di 12 mesi con pagamento anticipato in unica soluzione a 359€, il prezzo mensile equivale 29,92€/mese. In questo modo si può arrivare a risparmiare 180€ in 12 mesi rispetto al prezzo mensile dell'offerta senza il vincolo annuale.

Sottoscrivendo il piano annuale con pagamento in 12 rate mensili il prezzo per singolo mese è di 34,99€. Si possono pertanto risparmiare 120 euro in 12 mesi rispetto al prezzo mensile dell'offerta senza il vincolo annuale.

Per chi preferisce il massimo della flessibilità, il prezzo mensile per un singolo mese di visione è di 44,99€ senza il vincolo annuale.

senza il vincolo annuale. Possibilità di guardare contemporaneamente DAZN su due dispositivi connessi alla stessa rete internet.

DAZN FAMILY (ex pacchetto Plus) – a partire da 49,91€ al mese

È il pacchetto pensato per le famiglie che consente la visione dei contenuti in diretta in contemporanea su due reti internet diverse : offre il massimo dell’esperienza DAZN – tutte le competizioni incluse nel pacchetto FULL.

Scegliendo il piano annuale della durata di 12 mesi con pagamento anticipato in unica soluzione a 599€, il prezzo mensile equivale a 49,92€ (circa 25 euro a testa al mese, per due persone) In questo modo si può arrivare a risparmiare 240 euro in 12 mesi rispetto al prezzo mensile dell'offerta senza il vincolo annuale.

Sottoscrivendo il piano annuale con pagamento in 12 rate mensili il prezzo per singolo mese è di 59,99€ (circa 30 euro a testa al mese, per due persone). Si possono pertanto risparmiare 120 euro in 12 mesi rispetto al prezzo mensile dell'offerta senza il vincolo annuale.

Si possono pertanto risparmiare 120 euro in 12 mesi rispetto al prezzo mensile dell’offerta senza il vincolo annuale. Per chi preferisce il massimo della flessibilità, il prezzo mensile per un singolo mese di visione è di 69,99€ (34,99€ per singolo accesso a rete differente) senza il vincolo annuale.

Possibilità di guardare contemporaneamente da due reti internet differenti, il pacchetto ideale per chi vive lo sport in casa, ma anche fuori, condividendolo con un familiare.

DAZN GOAL (ex pacchetto Goal Pass) – a partire da 10,75 euro al mese

Pensato per gli appassionati di calcio italiano e gli amanti del grande calcio internazionale : include tutte le partite della Serie BKT, 3 match a giornata di Serie A Enilive in co-esclusiva, tutta la Serie A femminile eBay, tutta LaLiga EA SPORTS e il meglio della Liga portoghese . È il pacchetto dedicato al calcio più economico soprattutto per chi vuole seguire la propria squadra che milita nella Serie B e il calcio europeo.

Scegliendo il piano annuale della durata di 12 mesi con pagamento anticipato in unica soluzione a 129€, il prezzo mensile equivale a 10,75€/mese. In questo modo si può arrivare a risparmiare 110 euro in 12 mesi rispetto al prezzo mensile dell'offerta senza il vincolo annuale.

Sottoscrivendo il piano annuale con pagamento in 12 rate mensili il prezzo per singolo mese è di 13,99€. Si possono pertanto risparmiare fino a 72 euro in 12 mesi rispetto al prezzo mensile dell'offerta senza il vincolo annuale.

. Si possono pertanto risparmiare fino a 72 euro in 12 mesi rispetto al prezzo mensile dell’offerta senza il vincolo annuale. Per chi preferisce il massimo della flessibilità, il prezzo mensile per un singolo mese di visione è di 19,99€ senza il vincolo annuale.

Possibilità di guardare contemporaneamente DAZN su due dispositivi connessi alla stessa rete internet.

OFFERTA DEDICATA A BAR E RISTORANTI: DAZN FOR BUSINESS

DAZN For Business è l’offerta dedicata al segmento business-to-business che permette di far vivere il grande sport a un pubblico ancora più ampio, andando a completare l’offerta di DAZN. Con l’abbonamento DAZN For Business, i tifosi possono seguire anche al bar o al ristorante il calcio che scalda le piazze italiane e i migliori eventi sportivi. Saranno infatti disponibili in diretta, tutta la Serie BKT, lo spettacolo del calcio internazionale con tutta la LALIGA EA Sports e il meglio di quella portoghese con tre partite della Liga Portugal Betclic per ogni turno di campionato. Non solo calcio: l’ampia offerta multisport con il volley italiano e internazionale (dalla SuperLega maschile e Serie A1 femminile, con due tra i migliori match in programma ogni settimana del campionato, alla CEV Champions con la trasmissione in co-esclusiva di tutte le partite dei club italiani, maschili e femminili, e i migliori match della massima competizione europea, fino alla Volleyball Nations League, maschili e femminili e tanto altro, come le migliori partite di CEV Cup e della Challenge Cup), tutta l’offerta di Eurosport con le competizioni integrali del Roland Garros e degli Australian Open, del ciclismo del Tour de France, del Giro d’Italia e della Vuelta, delle Grandi Classiche del ciclismo (Milano-Sanremo, Giro delle Fiandre, Liegi-Bastogne-Liegi, Parigi-Roubaix e Giro di Lombardia), tutti gli appuntamenti sull’ottagono dell’UFC, del PGA Tour, degli sport invernali con i Mondiali di sci alpino, fino ai motori con il campionato WEC, lo Speedway, la Formula E, e molto altro ancora come l’attesissimo appuntamento dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026.