Marketing – Il Flamengo primo club di calcio brasiliano ad usare autobus elettrici. Si lega al partner cinese BYD.

BYD Brasil (filiale verdeoro del colosso automotive cinese) e Clube de Regatas do Flamengo (prima divisione del calcio brasiliano) ha annunciato una nuova partnership commerciale: sarà il primo club in Brasile a utilizzare un autobus elettrico al 100% nelle sue attività sportive.

Il modello BYD D9F sarà disponibile per tutti gli atleti della polisportiva (circa 1.100) tra basket, ginnastica artistica, judo, nuoto artistico, nuoto, pallanuoto e calcio femminile.

Per facilitare l’operazione, verrà installata una stazione di ricarica presso il Maracanãzinho, la palestra olimpica del complesso Maracanã.

Più che trasportare gli atleti, si legge in una nota del club, il modello BYD D9F muoverà lo sport con zero emissioni, funzionamento silenzioso e un’autonomia fino a 250 km. In un solo anno di utilizzo, il veicolo greentech sarà in grado di evitare l’emissione di 182 tonnellate di CO₂, un impatto ambientale equivalente alla piantumazione di oltre 1.274 alberi. BYD per la cronaca è sbarcato quest’anno anche in Italia legandosi come official mobility partner all’FC Inter (dopo un rapporto pluriennale con Volvo cars).