AC Milan e Socios.com estendono la collaborazione con un nuovo programma di attivazioni digitali dedicate ai tifosi rossoneri.

AC Milan e Socios.com annunciano il prolungamento della loro collaborazione commerciale, confermando la piattaforma leader per il fan engagement sportivo basato su tecnologia blockchain – parte del gruppo Chiliz – come Global Partner e Official Fan Token Partner dei rossoneri.

Avviata nel gennaio 2020, la partnership si è distinta per il forte orientamento all’innovazione e al coinvolgimento dei tifosi. Il prolungamento dell’accordo rafforza l’impegno condiviso a consolidare la presenza digitale del club e a offrire alla propria community un’esperienza sempre più immersiva e partecipativa.

Elemento centrale di questa collaborazione è il Fan Token $ACM, oggi diffuso in 119 Paesi, che rappresenta il ponte digitale tra AC Milan e i suoi tifosi. Dal lancio, oltre 850 rossoneri hanno vissuto esperienze esclusive, ottenendo biglietti, memorabilia ufficiali e premi unici. Il Milan è stato inoltre il primo Club a lanciare NFT su Socios.com, dando vita a numerose iniziative di fan engagement: concorsi durante il Derby di Milano, l’intitolazione di una tribuna a Cesare Maldini, contest legati alla Milano Marathon e sondaggi per la scelta del design della maglia del 125° Anniversario. Tutti progetti che hanno unito tradizione e innovazione, rafforzando il legame con la fanbase globale.

Nella stagione 2025/26 sarà lanciato il “Fan Token Gated Content Series”, un programma continuativo di appuntamenti digitali esclusivi pensati per far sentire ogni tifoso rossonero parte integrante del Club. Grazie a una piattaforma streaming dedicata, i tifosi potranno vivere esperienze uniche e interattive – live, dietro le quinte e digital Meet & Greet – utilizzando i Fan Token e partecipando attivamente tramite quiz e sondaggi. In questo modo, il Fan Token diventerà non solo uno strumento di reward, ma una vera e propria chiave d’accesso per nuovi contenuti coinvolgenti.

Maikel Oettle, Chief Commercial Officer di AC Milan, ha commentato: “Siamo entusiasti di rinnovare la collaborazione con Socios.com, con cui abbiamo ideato e realizzato, in questi anni, numerosi progetti per coinvolgere la nostra fanbase, che è cresciuta in modo significativo. Questa crescita testimonia il valore del lavoro svolto insieme e ci spinge a guardare con fiducia alle opportunità future di fan engagement, per rafforzare ulteriormente il legame con la nostra community”.

“Il Milan è un Club dal fascino universale e la nostra collaborazione rappresenta un esempio concreto di come la tecnologia Web3 possa generare valore per i tifosi e per le società sportive” – ha detto Alexandre Dreyfus, CEO di Chiliz e Socios.com. – “Con la Fan Token Gated Content Series, il Fan Token $ACM diventa il fulcro di un nuovo modello di engagement, pensato per rendere la passione rossonera sempre più accessibile e coinvolgente.”

Con l’estensione della partnership, AC Milan e Socios.com riaffermano una visione comune: trasformare il Fan Token $ACM in un asset dinamico e in continua evoluzione, capace non solo di rafforzare il legame con la fanbase globale ma anche di creare nuove opportunità di connessione e valore condiviso.