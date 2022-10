Aeroitalia nuovo official Airline dell’Atalanta calcio (Serie A)

Aeroitalia entra ufficialmente a far parte del mondo dell’Atalanta calcio: la compagnia aerea avrà il title di Official Airline della società orobica per la stagione in corso e per quella 2023-2024.

“Aeroitalia è lieta di annunciare l’accordo con Atalanta che ci ha scelto come official carrier per la squadra -ha dichiarato Ugo Calvosa, Executive Vice President Operation-, unendo il dinamismo e la voglia di crescere di una giovane compagnia aerea italiana con la solidità e l’esperienza di un team capace di risultati sportivi e di gestione che rappresentano per noi un modello al quale ispirarci. Siamo certi che questa partnership consentirà sinergie importanti ad entrambe le Società e che possa costituire un binomio di successo nei rispettivi ambiti per un lungo periodo”.

“È un piacere annoverare Aeroitalia tra i nostri sponsor -ha dichiarato Luca Percassi, AD Atalanta -, azienda giovanissima, ma con le idee ben chiare per quel che riguarda programmazione e futuro. Questa partnership sarà per noi un ulteriore stimolo per crescere, sviluppare nuove idee e raggiungere nuovi obiettivi così da valorizzare non solo il nostro brand ma anche quello di chi ci ha dato fiducia come Aeroitalia”.